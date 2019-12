Premier League | Arsenal dál v krizi. Aubameyang musel na záchod, Özil spílal parťákovi | iSport.cz

Arsenal po relativně slušném startu sezony prožívá krušné období. Už devět zápasů čeká na vítězství, naposledy slavil 24. října po utkání Evropské ligy s Guimaraesem. A poslední tříbodový zisk v Premier League je dokonce ještě o necelé tři týdny starší.

Španělský kouč Unai Emery byl odvolán po porážce s Frankfurtem (1:2) v EL a vedení trenérem dočasně jmenovalo Ljunberga, bývalého švédského záložníka, který v klubu mnohé prožil. Jemu však start příliš nevyšel. Nejdřív remíza 2:2 na půdě předposledního Norwiche, ve čtvrtek pak domácí prohra s Brightonem.

„Jsme v obtížné situaci, ztratili jsme hodně zápasů. Začali jsme úplně bez energie. Moje je práce je přimět hráče, aby byli agresivnější. Jsme samozřejmě zklamaní, ale musíme pokračovat dál. Hráči bohužel mají nízké sebevědomí,“ hodnotil Ljunberg utkání.

Arsenal po poločase prohrával 0:1, v padesáté minutě srovnal Lacazette. David Luiz pak domácí dokonce poslal do vedení, gólovou radost ovšem okamžitě zastavil praporek pomezního. A znovu už se Özil a spol. prosadit nedokázali. Jejich zmar naopak přesnou hlavičkou podtrhl Maupay, Brighton si z Emirates Stadium odvezl všechny body.

Že nálada v kabině „kanonýrů“ není zrovna ideální, dokreslila i scéna po závěrečném hvizdu. Mesut Özil kráčel směrem k tunelu vedoucímu do kabin, pokřikoval na spoluhráče Lacazetta a vztekle máchal rukama. Francouzský forvard nijak nezareagoval. „Nevím, co říct. Mám pocit, že ať uděláme cokoliv, nikdy to nevyjde,“ podotkl zklamaný obránce Hector Bellerin.

Tempers flare at full-time... @OfficialBHAFC achieve their first ever away win at Arsenal, leaving the Emirates in stunned silence#PLonPrime #ARSBHA pic.twitter.com/17wY8Robit