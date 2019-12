Premier League | Manchester je rudý, vyjděte do města a slavte. Výhru United zapil i Solskjaer | iSport.cz

United v minulém ročníku Ligy mistrů prohráli úvodní osmifinálový duel doma s PSG 0:2 a před odvetou se jim přisuzovaly minimální šance na postup. Ve francouzské metropoli však hosté nepříznivý vývoj obrátili a po výhře 3:1 postoupili mezi osm nejlepších evropských celků.

„Vítězství nad City stavím po bok triumfu nad PSG. Přebarvili jsme město na rudo. Výhru oslavíme. Dám si pár skleniček červeného vína. Máme ohromnou radost i za naše fanoušky. Vyjděte do města a oslavte to,“ citovaly Solskjaera klubové stránky.

„Rudí ďáblové“ vedli na Etihad Stadium po necelé půlhodině o dvě branky díky trefám Marcuse Rashforda z penalty a Anthonyho Martiala. Za „Citizens“ snížil pět minut před koncem Nicolás Otamendi.

All the best bits from a memorable derby day win for #MUFC 😎 pic.twitter.com/63XeRSqsh7