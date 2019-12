Premier League | Když tohle udělali Barošovi, tak brečel! Legenda hájila ponižující střídání | iSport.cz

S hlavou dole. Moise Kean opouští Old Trafford • Reuters

Stál v přepočtu přes 800 milionů korun, ale zatím nedal ani gól. Italský útočník Moise Kean zažívá těžké začátky v Evertonu a jednoduché to nemá ani s dočasným koučem Duncanem Fergusonem. Ten ho v posledním zápase nechal na hřišti jen necelých 19 minut, než ho v rámci taktického střídání stáhl. Ikona Liverpoolu Jamie Carragher se kouče zastal, ale podobný tah může být podle něj pro hráče hodně emotivní. Své o tom ví česká dvojice Milan Baroš, Vladimír Šmicer.

Na hřiště šel v 70. minutě nažhavený pomoct Evertonu k senzační výhře na Old Trafford, možná dát i svůj první gól za Everton. Do konce zápasu zbývalo 20 minut a Moise Kean nic nevypustil. I tak se ale šel sprchovat dřív než ostatní. Dočasný trenér Duncan Ferguson ho po 19 minutách vystřídal, mladý Ital opouštěl hrací plochu bez podání ruky s trenérem. Potichu a s hlavou dole.

„Úplně toho mladého kluka ničí,“ divil se ve studiu expert a bývalý obránce Liverpoolu John Arne Riise. „Tohle je to nejhorší, co se fotbalistovi může stát. Hlavně když je to kluk, který ještě neumí tak dobře jazyk.“

Ferguson, jehož tým během Keanových 19 minut na hřišti přišel o vedení, svůj krok hájil. Potřeboval ušetřit nějaký čas, protože rudí ďáblové na konci zápasu tlačili. „Nic osobního,“ dušoval se.

Šmicer za Baroše

Zastání našel u další ikony Liverpoolu. Jamie Carragher v televizi obhajoval Fergusonův tah s tím, že osobní sympatie někdy musí jít stranou a střídání bylo zkrátka v nejlepším zájmu týmu, i když na první pohled může působit necitlivě.

„Hrál jsem pohárové finále, v němž Gérard Houllier stáhl Milana Baroše v té samé situaci. Taky proti United. Milan na konci zápasu brečel, ale úkolem manažera je dělat to nejlepší pro tým. Tak to prostě je. Tohle není od Fergusona sobecké chování,“ vysvětloval Carragher.

Narážel na boj o trofej v Ligovém poháru v roce 2003. Liverpool tehdy porazil United 2:0 góly Stevena Gerrarda a Michaela Owena. Milan Baroš šel jako náhradník na hřiště po hodině hry, aby ho v 89. minutě při tahání času nahradil Vladimír Šmicer.

Synu, zpět do Itálie

Bez ohledu na poslední zápas se Moise Keanovi v Evertonu příliš nedaří. V létě přišel z Itálie za 27 a půl milionu liber (v přepočtu přes 800 milionů korun), ale zatím nedal jediný gól. Jeho otec Jean už označil přesun na Ostrovy za chybu: „Pořád je hodně mladý a v Evertonu se necítí dobře. Ten přestup se mi nelíbí, doufám, že se co nejdřív vrátí do Itálie.“

Otcovu výzvu se údajně chystá vyslyšet AS Řím, který podle italských médií chce Moiseho Keana získat na hostování. Ve věčném městě by se mohl na hřišti potkat se svým velkým kamarádem a spoluhráčem z mládežnických reprezentací Nicolou Zaniolem.