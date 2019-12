Premier League | Guardiola na odchodu? Tajná klauzule ve smlouvě, Citizens mají plán P | iSport.cz

Čtyři sezony a dost? Po Barceloně a Bayernu Mnichov zažívá Pep Guardiola další veleúspěšné působení. V posledních dvou sezonách s Manchesterem City ovládl Premier League a platí za trenérskou superhvězdu. Zároveň se ale může ohlížet jinde.

„Vloni podepsaná smlouva prodlužující kontrakt do roku 2021 obsahuje klauzuli, že za splnění určitých podmínek může Guardiola odejít už na konci této sezony,“ odhalil Daily Mail.

Citizens se nedaří tolik jako v posledních letech a po dvou titulech v řadě to na hattrick opravdu nevypadá. Dominuje Liverpool, který je už 14 bodů před klubem z Manchesteru. Ten navíc musel v posledních týdnech strávit vedle prohry na Anfield Road také nečekanou ztrátu v Newcastlu a ponižující domácí porážku v derby od United.

Jasným cílem pro sezonu 2019/2020 tak může být triumf v Lize mistrů, tam bleděmodří postoupili do osmifinále úplně bez problémů.

Skončí pak Guardiolova mise, nebo naopak svou smlouvu na Etihad Stadium prodlouží? Sám Guardiola je podle svých slov otevřený dalšímu jednání. „Ale není to jen o tom, co chce klub. Chci se vidět s hráči a vědět, co na to řeknou, není to tak jednoduché,“ nechal si na nedávné tiskové konferenci otevřená zadní vrátka. Podle The Sun by ho k setrvání mohly přesvědčit stamiliony liber na posílení kádru.

Šéfové City věří, že na uplatnění klauzule nedojde, ale počítají evidentně se vším a podle Daily Mailu už mají vyhlédnutého Guardiolova nástupce. Manažeři Ferran Soriano a Txiki Begiristain mají údajně vyhlédnutého Mauricia Pochettina, který se nedávno rozloučil v Tottenhamu.