Premier League | Agent Raiola šije do United: Zničili by i Pelého. Zlatan bude jako Queen | iSport.cz

V Evropě se rozjíždí velké fotbalové přestupy a on je ve svém živlu. Agent Mino Raiola ale umí pořádně prodat nejen hráče, ale i sebe, takže dává nahlédnout do zákulisí mnohamilionových dohod. Naposledy se znovu tvrdě opřel do Manchesteru United, se kterým má napjaté vztahy dlouhodobě, blíží se snad další přesun kdysi nejdražšího hráče světa Paula Pogby? V minulých týdnech byl i u přesunu norského supertalenta Erlinga Haalanda do Dortmundu nebo návratu Zlatana Ibrahimovice do Itálie.