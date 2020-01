Premier League | Liverpool válí, Klopp cenil energii. Carragher zářil: NEJ tým na světě! | iSport.cz

Hymna „You’ll Never Walk Alone“ tentokrát není pravdivá. Liverpool teď skutečně kráčí úplně sám, a to za ligovým titulem. Suverén Premier League využil sobotního zaváhání Manchesteru City s Crystal Palace (2:2), v ostře sledovaném klání s Manchesterem United zvítězil 2:0 a v čele tabulky má už 16bodový náskok. Tohle už se dá zahodit snad jen zázrakem…

Manchester United šel do zápasu s favorizovaným soupeřem bez čtrnáctigólového Marcuse Rashforda. Třetího nejlepšího střelce ligy nepustilo do hry zranění zad z pohárového zápasu proti Wolverhamptonu. To Liverpool vběhl do hry víceméně v plné síle a rozjel svůj tradiční kolotoč. Po celý první poločas kontroloval hru a ohrožoval branku Davida de Gey, především z rohových kopů.

Právě z něj se už ve 14. minutě prosadil Virgil van Dijk, když v hlavičkovém souboji nedal šanci o hlavu menšímu bekovi Brandonu Williamsovi. „Liverpool je úplně ničí, když už jsou hráči United u míče, nezvládnou si dát tři přihrávky za sebou,“ lamentoval na BBC Radio 5 někdejší anglický útočník Chris Sutton. „Jejich tým vypadá, že bude lize dominovat tak, jako se to dařilo právě United na přelomu tisíciletí,“ glosoval bývalý záložník Jermaine Jenas.

Převahu „reds“ zastavovali nejdříve hlavně sudí – trefa Roberta Firmina nebyla uznána kvůli tomu, že Virgil van Dijk v souboji s Davidem de Geou použil nepřiměřené síly, asistent Gary Beswick pár minut poté odhalil těsný ofsajd skórujícího Giorginia Wijnalduma po parádní průnikové přihrávce Alexe Oxlade–Chamberlaina. Činit se musel i De Gea, na konci prvního poločasu vychytal brejk Sadia Maného, po pauze vytěsnil ránu Jordana Hendersona na tyč.

Po hodině hry se ale tým z Manchesteru dostal tempa a Liverpool mohl litovat, že nepřidal víc branek. Rudé ďábly ale v honbě za srovnáním srážela efektivita. „Je vidět, jak moc jim chybí Rashford. Jeho dlouhodobý výpadek je pro United absolutně zdrcující,“ bědoval Sutton nad tím, že anglický reprezentant bude svému týmu chybět dva až tři měsíce.

Družstvo Oleho Gunnara Solskjaera tlačilo víc a víc, místo vyrovnávacího gólu ale přišel krutý trest – gólman Alisson vyslal dlouhým výkopem do brejku Mohameda Salaha a ten i po 93 minutách zápasu udržel v plné rychlosti míč před dotírajícím Danielem Jamesem a přidal pojistku na konečných 2:0.

Liverpool navýšil náskok v čele tabulky na skvostných 16 bodů, navíc má zápas k dobru. První titul po přesně 30 letech je už v půlce ledna velice blízko. „Byl jsem velmi spokojený s 85–90 % zápasu. Byli jsme výborní, dominovali jsme, především v prvním poločase. Energie, kterou mí hráči na hřišti vyzařovali, byla úžasná,“ ocenil kouč Jürgen Klopp.

"Naši fanoušci můžou skandovat, že vyhrajeme ligu, to už párkrát udělali. S tím nemám problém. Všichni by měli tuhle situaci slavit, kromě nás. Pro nás se nic nezměnilo, jsme ve stejné pozici, jen máme o tři body navíc, takže se necítím nijak jinak. Nevím, jestli nás někdo dožene, nebo ne, teď se soustředím na čtvrteční zápas s Wolves a nemám v mozku místo na to, abych polemizoval nad čímkoli dalším," dodal k jednoznačnému náskoku v čele ligy, kvůli kterému už fanoušci začínají hráče pomalu korunovat jako šampiony.

V úvodních 22 kolech Liverpool ztratil body jen kvůli jediné remíze, což se nikomu v historii TOP5 lig dosud nepovedlo. Bývalý bek Jamie Carragher to ve studiu Sky Sports shrnul nejvýstižněji: „Snad celá Anglie si myslí, že je rozhodnuto. Liverpool je teď nejlepší tým v zemi, Evropě i na světě.“