Premier League | FA Cup: Liverpool - Shrewsbury. Klopp po šoku naštval soupeře z třetí ligy | iSport.cz

Zápasy FA Cupu se zpravidla hrají na stadionu týmu z nižší soutěže. Pokud outsideři překvapí a utkání skončí remízou, hraje se odveta. A právě do té situace se dostal Liverpool. Ve Shrewsbury sice i se sestavou plnou náhradníků vedl 2:0, jenže náhradník Jason Cummings během deseti minut vyrovnal a zajistil svému týmu cestu na Anfield Road.

Jenže na utkání s hvězdami se těšit nemůžou. „Už před dvěma týdny jsem hráčům řekl, že budou mít zimní přestávku, takže to znamená, že tam nebudeme. Vím, že to nebude moc populární, ale takhle to vidím,“ překvapil Jürgen Klopp na tiskové konferenci.

Německý kouč Reds si na extrémně nahuštěný program svého týmu stěžuje už dlouho. Vše vyvrcholilo před Vánocemi, kdy měl tým hrát dva zápasy ve dvou dnech na dvou různých kontinentech. Už tehdy čtvrtfinále EFL Cupu na Aston Ville odehrála rezerva. Na druhou stranu i ve Shrewsbury nastoupila spousta teenagerů a útočné hvězdy Salaha s Firminem poslal Klopp na hřiště až v závěru.

„Musíme respektovat zdraví hráčů. Potřebují odpočinek, fyzický i psychický. A museli jsme plánovat dopředu, protože hráči mají rodiny,“ prohlásil s Klopp s tím, že odvetu „odehrají kluci,“ tedy tým do 23 let pod vedením Neila Critchleyho.

Tím ale zároveň naštval soupeře. „Chci hrát proti těm nejlepším!“ netajil zklamání dvougólový Jason Cummings, který odvetu zařídil, když si udělal dobrý den ze zkušeného stopera Dejana Lovrena. Po zápase ho pak fanoušci korunovali králem.

„Nemůžu uvěřit, že Jürgen Klopp nepostaví nejlepší hráče a budou hrát mladíci, jsem opravdu zklamaný,“ přidal se expert BBC a bývalý hráč Arsenalu Martin Keown. Objevují se i hlasy, že jde o znevážení soutěže a že až o tolik volna by hráči Liverpoolu nepřišli. Pokud by proti Shrewsbury nastoupili, jejich zápasová pauza by se smrskla ze 14 dnů na 11.

S podobným problémem se potýkají i další tři kluby z Premier League. Southampton a Tottenham čeká vzájemná odveta, Newcastle doma nedokázal porazit třetiligový Oxford a čeká ho výjezd do slavného univerzitního města. Michochodem, i Shrewsbury je více než fotbalem proslulé slavnou (a drahou) školou.

Zápas proti mladíkům ale dává Shrewsbury velkou šanci na historický postup do osmifinále FA Cupu a na vyrovnání nejlepšího téměř 4 desetiletí starého klubového rekordu. To vše pod vedením manažera Sama Rickettse, bývalého hráče Hullu či Boltonu, který navíc Reds od dětství fandil.

„Oni hrají dva zápasy týdně celou sezonu, ale pro nás je FA Cup všechno. Hráči si to budou pamatovat do konce života a může to ovlivnit budoucnost klubu,“ vypráví manažer, který už se těší, jak za utržené peníze pořídí drenážní systém na tréninkové hřiště nebo nástroje pro videoanalýzu. Pro Liverpool jsou podobné věci samozřejmost, také má na jednu sezonu sedmdesátinásobný rozpočet. Odveta na hřišti fotbalového Goliáše je na programu 4. února, ale ti největší obři v červeném nenastoupí.