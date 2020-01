Ronaldo nevídanou kličkou uhranul. Smallinga poslal zpátky do Anglie! | iSport.cz

Hvězda Juventusu Cristiano Ronaldo poslala svůj tým do vedení, ale na body na hřišti Lazia to nestačilo • Reuters

Míč na hraně vápna pohybu, zády ke hře a doslova na krk dýchající velezkušený obránce, který se nenechá jen tak obejít. Žádná jednoduchá situace a klidné řešení v přihrávce spoluhráči, který není pod takovým tlakem, se najde vždycky. Jenže to by nebyl Cristiano Ronaldo, aby něco nevymyslel.

Stačily dva rychlé doteky. Zpomalení míče levou placírkou, bleskurychlá otočka a pravým nártem posunutý míč do strany. Portugalec měl najednou volný prostor k centru před bránu, zatímco ještě před okamžikem těsně bránící Chris Smalling o dva metry dál koukal, co se vlastně stalo.

A v době sociálních sítí přišly i posměšné poznámky: „Poslal ho zpátky na Old Trafford,“ zněla jedna z prvních v narážce na to, že Angličan je v AS jen na hostování z Manchesteru. „Už by nikdy neměl hrát. Ronaldo mu ukončil kariéru,“ přidali se další fanoušci.

Smallingovo ponížení jen dokresluje mizérii, ve které AS Řím na začátku roku je. Zatímco Juventus se osamostatnil na čele Serie A, Římané ještě ze dvou zápasů nemají ani bod a propadli se až na páté místo za Atalantu Bergamo.

