Premier League | Součka chválil kouč, fanoušky potěšil: Dokonalý, má nohy na špinavou práci | iSport.cz

Odmala snil o tom, že si jednou zahraje ve slavné Premier League. V sobotu se Tomáši Součkovi tenhle sen splnil. Za West Ham, kam přišel zatím na půlroční hostování ze Slavie, nastoupil proti Brightonu.

Duel týmů z dolních pater tabulky skončil remízou 3:3. Pro „kladiváře“ šlo v konečném pohledu o ztrátu, vedli totiž 3:1, ale zaváháními v defenzivě dovolili soupeři srovnat.

„Měli jsme zápas v poklidu dohrát. Přišly ale chyby v obraně. Kdyby nebylo tří velkých hrubek vedoucích ke gólům soupeře, tak bych tady stál a chválil dobrý výkon,“ uvedl po zápase trenér West Hamu David Moyes pro BBC. „Hráli jsme celkem dobře, ale inkasované góly byly strašné. Když dáte tři góly, čekáte, že vyhrajete,“ dodal.

Šestapadesátiletý kouč se ohlédl i za Součkovým debutem: „Byl fantastický, v prvním poločase byly hodně vidět jeho snaha a zápal do hry. Přenesli jsme si ze zápasu s Liverpoolem trošku únavy, takže nám hodně pomohly jeho čerstvé nohy.“

Ačkoliv Moyes chválil, Součka v 85. minutě ze hřiště stáhl. A právě za tento tah a celkově za svá střídání se na něj valila po utkání kritika od fanoušků. Těm se nezamlouvalo ani to, že v druhé půli hrál český záložník zataženěji. „Moyes absolutně zpackal zápas, když dobře hrajícího Součka stáhl ve druhém poločase hlouběji, přestože hrál před Noblem dokonale,“ poznamenal jeden z příznivců londýnského celku.

„Moyes vystřídal během zápasu naše tři nejlepší hráče - Snodgrasse, Antonia a Součka. Pak jsme šli do sr***k. Útočník Haller je pasivní, je to jeden z nejlínějších parchantů, co kdy hrál v našich barvách. Úplně neefektivní, zasloužíme si spadnout,“ nebral si servítky další.

Souček si hned prvním startem získal fanoušky na svou stranu. „Super debut pro Součka. Je velký a silný, schopný se vracet, ale co je důležitější, neustále podporuje Hallera. Nastoupil a jeho přínos byl okamžitě cítit,“ zněla jedna z mnoha reakcí na výkon českého záložníka.

Další na sebe nenechaly čekat. „Došel jsem závěru, že Souček je nejlepší střední záložník na světě,“ stálo v další. Twitterový účet West Ham Social hlásal, že se Součkem přišla velká změna. „Máme teď v záloze nohy, které dělají špinavou práci a rozbíjejí útoky soupeře.“

Stránka football.london zase ocenila Součkův výkon známkou 7. Vyšší z West Hamu dostal pouze autor dvou branek Snodgrass, shodnou pak už jen Michail Antonio. U Sky Sports si vysloužil havlíčkobrodský rodák šestku. Standard dal Součkovi známku 8 a Daily Mail 7,5.

Trnem v oku českému reprezentantovi tak může v úvodu anglického angažmá být snad jen to, že v prvním poločase neproměnil hlavou velkou šanci, kdy ho vychytal brankář Mathew Ryan, a neozdobil tak svůj debut gólem.

A také to, že kvůli remíze klesl West Ham na sestupové 18. místo Premier League. Díky tříbodovému zisku před něj poskočil Bournemouth.