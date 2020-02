Premier League | Mourinho předčil Guardiolu, řádil VAR: Chycená penalta? Boží vůle! | iSport.cz

José Mourinho se u postranní čáry v průběhu šlágru proti City často vztekal, nakonec si ale mohl mnout ruce. Výhra ve vyhroceném zápase a porážka dlouholetého trenérského rivala Pepa Guardioly, to mu musí dělat radost. Jeho Tottenham navíc navzdory 18 střelám soupeře udržel čisté konto. Chtělo by se říct, že konečně - podařilo se to teprve potřetí v 18 kláních pod Portugalcovým vedením.

Spurs přežili několik krizových situací v prvním poločase. Sotva po čtvrthodině málem přišli o Deleho Alliho, který schytal šlapák nad kotník v souboji o míč s krajanem Raheemem Sterlingem. Alli se oklepal a překvapivě hrál až do 70. minuty, nad Sterlingem visela hrozba červené karty, Mike Dean ale po konzultaci s VAR udělil jen žlutou.

„Sterling chtěl vyhrát balon, nebyl tam žádný zákeřný úmysl. I když to ve zpomaleném záběru vypadá ošklivě,“ obhajovala bývalá reprezentantka Anglie Karen Carneyová ve studiu BBC Radio 5, proč křídelník City nešel předčasně pod sprchy.

Pět minut před koncem poločasu Mourinhovi a fandům Spurs zatrnulo podruhé. Mike Dean nejprve souboj Serge Auriera se Sergiem Agüerem ve vápně Tottenhamu považoval za čistý, po další konzultaci s asistentem u videa ale nařídil penaltu. K ní se postavil Ilkay Güdogan, gólman Hugo Lloris ale jeho pokus chytil!

Během sekundy mohlo být zase zle, zdálo se totiž, že Lloris při snaze zkrotit balon podrazil dobíhajícího Raheema Sterlinga. VAR byl znovu v akci, tentokrát se ale penalta nepískala. José Mourinho se dožadoval druhé žluté karty pro Sterlinga za simulování, přání se mu však nesplnilo.

Dean jen rozdal po jedné žluté na každé straně, pro Tobyho Alderweirelda a Oleksandera Zinčenka, za strkanici po sporné penaltové situaci. „To je ten problém s VAR, trvá hrozně dlouho, než dojde k nějakému rozhodnutí a mezitím se spustí šílený chaos,“ okomentovala situaci Carneyová.

Mourinhovo přání se nakonec vyplnilo ve druhém poločase, i když druhou žlutou a následnou červenou nakonec neviděl Sterling, ale Zinčenko. Tottenham se proti deseti začal osmělovat a konečně poslal střelu na branku.

Steven Bergwijn jen tři minuty po Zinčenkově předčasném odchodu zpracoval míč na prsa a z voleje poslal míč zpoza vápna za Edersonova záda. K nádherné trefě vedla nejen první střela Spurs v zápase, ale vůbec první pokus mladého Nizozemce v celé Premier League. Bergwijn totiž do Tottenhamu přestoupil teprve ve středu, a to za 27 milionů liber (808,6 milionů korun).

„Parádní gól, navíc při jeho debutu. Jen co se opřel do balonu, už šel slavit, a přidali se k němu i všichni náhradníci a celý tým. Úžasná trefa,“ sklonila se Carneyová na vlnách BBC Radio 5. „Nechytatelné i pro tak skvělého brankáře,“ dodal pak kouč José Mourinho.

Lekce z efektivity pokračovala, po přihrávce Tanguye Ndombeleho poslal teprve druhou střelu směrem k Edersonovi Heung-min Son. A i ona skončila v bráně. Spurs měli v konečném součtu tři střely, všechny na branku, Citizens nedokázali v gól přeměnit 18 pokusů, z nichž pět mířilo mezi tyče Llorisovy svatyně.

„Někdy prostě nemáte den. Manchesteru City na to dnes jednoduše neměli. Vytvořili si šance, hlavně v prvním poločase, ale nedokázali je proměnit a byli za to potrestáni,“ shrnula Carneyová. „Spurs si své štěstí zasloužili. Tvrdě pracovali, obětovali se, blokovali střely. Hugo Lloris změnil celý zápas, když chytil penaltu, týmu dost zvedl sebevědomí,“ dodala k vítěznému družstvu.

José Mourinho v hodnocení zápasu pro Sky Sports chválil své svěřence a zároveň rozcupoval sudí. „Mám z výkonu kluků velkou radost, byli fenomenální. Měli jsme v pár situacích štěstí, ale zase taky velkou, velkou smůlu, když VAR nevyloučil Sterlinga. Byla to jasná červená, a byl by to jiný zápas, kdybychom proti deseti lidem hráli 75 minut. Skvělý byl i penaltový zákrok. To byla boží vůle, protože to penalta neměla být,“ řekl portugalský kouč.

Mourinho už dokázal Pepa Guardiolu porazit s celkem čtyřmi různými týmy - Interem, Realem Madrid, Manchesterem United a teď s Tottenhamem. Celkem triumfoval nad katalánským stratégem v šesti zápasech, víckrát se to povedlo jen Jürgenu Kloppovi. Ten se radoval osmkrát. „Hlavně mám radost, že jsme získali tři body z velmi těžkého zápasu. K Pepovi chovám lepší city, než si představujete, však jsme spolu tři roky pracovali,“ sdělil Mourinho pro BBC Match of the Day.

Poté, co Citizens ztratili body, se tak zase o něco rozšířil úsměv na tvářích fanoušků Liverpoolu. „Reds“ mají v čele ligy už 22bodový náskok. I kdyby všichni jejich pronásledovaté sbírali body, můžou Kloppovi svěřenci slavit titul už 21. března po klání proti Crystal Palace, pokud tedy vyhrají všech šest zápasů, které mají před sebou. Úplně nejsladši scénář pro fanoušky Liverpoolu by dokonce znamenal titulové oslavy už po zápase s Watfordem v poslední únorový den, to by ale Manchester City i Leicester museli už jen ztrácet.