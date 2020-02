Premier League | Guardiola hodinu dusil hráče, pak stejně chválil. City se nelíbí změny | iSport.cz

José Mourinho se v neděli dost navztekal kvůli rozhodnutím sudích, nakonec ale slavil výhru 2:0 a rozhovory mohl rozdávat s úsměvem. Když domluvil, čekali novináři dychtivě na slova poraženého Pepa Guardioly. Katalánský stratég je ale nechal v napětí pěkně dlouho. Než dorazil před mikrofony médií, držel své hráče dlouhých 50 minut v šatně.

Asi se není příliš čemu divit. Borci z bledě modré části Manchesteru drželi Spurs většinu zápasu pod zámkem, směrem k brance Huga Llorise zamířilo rovnou osmnáct střel. Ani jedna, včetně penalty Ilkaye Gündogana, ale nenapla síť a Citizens po vyloučení Oleksandera Zinčenka a dvou gólech z pouhých tří pokusů soupeře museli skousnout hořkou prohru.

Jaké pak bylo překvapení, když Guardiola konečně předstoupil před kamery Sky Sports... a své hráče pochválil. „Nemohl bych je po takovém výkonu kritizovat. Jen jsem mluvil s naším trenérským štábem, s mou manželkou, a pár hráči. Po takovém zápase by bylo chybou jim říkat, jak jsou špatní,“ trval na svém 49letý trenér.

„Hráli jsme dobře, ale prohráli jsme. Oni měli dvě šance a dali z nich dva góly. O výkonu nemůžu moc mluvit, je to prostě záležitost toho, kolik gólů dáte, a jak málo jich dostanete,“ vyprávěl televiznímu štábu. „Už se nám to stalo v zápase s Manchesterem United. Oni si vytvořili pár šancí, my jich měli hodně, ale neskórovali jsme a nakonec jsme 0:1 prohráli. Takové věci se dějí, a musíme to přijmout. Hráli jsme dobře,“ opakoval.

Po prohře 0:2 se ale přece hráči City s trenéry nemohli skoro hodinu v zamčené kabině plácat po zádech, že? Jistě, všechno nebylo tak růžové, jak Guardiola podal médiím. Britský list Daily Mail s odkazem na zdroje uvnitř klubu odhalil, co bylo hlavním tématem horečné diskuze.

Nelibost s mícháním sestavou

Hráčům City se totiž přestává líbit, jak moc jejich boss míchá sestavou. Guardiola totiž v této sezoně ani jednou nenasadil dvakrát po sobě tu samou základní jedenáctku, nikdo z trenérů v Premier League neudělal tolik úprav.

Katalánský taktik změnil sestavu 76krát - pro porovnání, druhý Frank Lampard z Chelsea 60krát, Jürgen Klopp v Liverpoolu 46 krát. Nejméně do své nejlepší jedenáctky zasahuje Chris Wilder, kouč překvapivě rozjetých nováčků ze Sheffieldu, s celkem 30 změnami.

Při pohledu na tabulku by se chtělo říct, že jakákoli panika na Etihad Stadium je zbytečná. Jistě, 22 bodů na Liverpool už „Sky Blues“ nedoženou, pořád jsou ale druzí s dvoubodovým náskokem na Leicester a desetibodovým polštářem před čtvrtou Chelsea. Jejich přemožitel Tottenham je na pátém místě až o 14 bodů za nimi.

Jenže hráči se správně nenechávají ukolíbat a otevřeně hovoří o nejčernějších scénářích. „Po zbytek sezony se musíme mít na pozoru. Můžeme ztratit víc bodů, naše druhé místo, a nakonec i vypadnout z pozic pro Ligu mistrů,“ varoval v rozhovoru pro ESPN zkušený defenzivní univerzál Fernandinho.

„Doufám, že příští týden se dočkáme pozitivní reakce od fanoušků, budeme ji potřebovat,“ vyslovil přání před nedělním zápasem, ve kterém bude jeho tým hostit West Ham i s českým záložníkem Tomášem Součkem.

Jedno je jisté. Citizens chtějí uhájit stříbrnou pozici a dívají se spíš přes rameno než přímo před sebe. „Liverpool je tak daleko, že už prakticky vyhrál ligu,“ hlesl Fernandinho.