Premier League | Dusno ve West Hamu! Vlajkonoš se opřel do vedení, Součkův klub jedná | iSport.cz

Třiadvacetiletý Cameron Robson má permanentku, na utkání svého West Hamu chybí málokdy. V sobotu dokonce stál při příchodu hráčů na ploše a mával jednou z obřích vlajek. Jenže právě to se mu stalo osudným.

Kamery pod jeho rozepnutou bundou zachytily tričko s prostým nápisem GBS OUT. Kde je problém? Text odkazuje na jména klubových šéfů, předsedů Davida Golda, Davida Sullivana a místopředsedkyně Karren Bradyové. A stručně říká, že by z klubu měli odejít.

Tohle protestní gesto se ovšem s pochopením zrovna nesetkalo. A proto Robson v úterý obdržel od West Hamu dopis, ve kterém mimo jiné stálo, že svým jednáním mohl chtít poštvat fanoušky proti vedení a představoval zdroj potenciálního nebezpečí. Zároveň prý porušil bezpečnostní předpisy stadionu.

Důsledek? „Roztržená“ permanentka a zákaz vstupu na zápasy svého oblíbeného mužstva. Robson nad trestem jen kroutí hlavou a chystá se proti němu odvolat: „Vždyť jsem pro ně jen dělal svou práci, jsem vlajkonoš. Co si vezmu na sebe, je moje volba a neměl by to být žádný problém,“ uvedl pro server Daily Mail.

A vysvětlil, proč jsou fanoušci v posledních týdnech čím dál víc naštvaní. „Neochotně jsme si sbalili v Upton Parku a šli tam, kam nám řekli. Věřili jsme ve vedení a vše, co jsme na oplátku dostali, je jen chatrné vlastnictví a klub, který nepochybně pořád míří směrem dolů,“ podotkl Robson a připomněl nepopulární stěhování z ikonického stánku na Olympijský stadion, kam West Ham zamířil v roce 2016.

Během posledních zápasů byly v hledišti k vidění i další kritické vzkazy. „Lži, lži, lži. Dáváte nám jen falešné naděje a sny,“ stálo na jednom z transparentů. Nový klub Tomáš Součka se tak urychleně potřebuje začít prezentovat lepšími výsledky, aby naštvané příznivce získal zpět na svou stranu.

U Robsona už to však má hodně nahnuté. Potrestaný fanoušek na něj přesto nezanevře. „West Ham je teď hotový. Co dál? Budu podporovat klub, který miluji a potkávat se s dalšími příznivci. Pokud to půjde, příští sezonu se vrátím,“ poznamenal Robson.

Může jen doufat, že to nebude ve druhé lize, aktuální los West Hamu v dramatickém boji o záchranu totiž příliš nenahrává. V dalších dvou kolech se „kladiváři“ představí na hřištích Manchesteru City a Liverpoolu.