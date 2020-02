Premier League | Vydrův gól po 511 dnech: Vzpruha! O možném hostování i oblibě fanoušků | iSport.cz

Vydra bojuje o tvrdý chléb v Premier League, nejnáročnější soutěži světa. V Burnley poslední rok a půl dostával minimum prostoru, dění na hřišti ovládá předenším dvojice Wood, Rodriguez. Chris Wood se ale v sobotu proti Southamptonu zranil a Vydra dostal šanci. Využil ji báječně, nádhernou trefou levačkou rozhodl o třech bodech pro svůj tým.

Vstřebal už jste gólovou euforii?

„Nemohl jsem uvěřit, že to bylo 511 dnů, co jsem dal naposledy gól. Je to dlouhá doba, ale je skvělé, že to v sobotu vyšlo a byl to dokonce vítězný gól.“

Potěšilo vás, že vám branku hodně přáli spoluhráči a zavalili vás ohromnými gratulacemi?

„Byl jsem v euforii, běžel jsem k lajně, všiml jsem si Aarona Lennona, jak tam za mnou přijel po kolenou. Najednou přiběhli i další, plácali mě po hlavě a říkali, že jsem si ten gól zasloužil. Doufejme, že je to pro mě nějaká vzpruha a snad to bude pokračovat dál. Samozřejmě jsem rád, že to tam padlo a skončil gólový půst.“

Bylo to vaše nejdelší čekání na gól v profesionální kariéře?

„Rozhodně. Delší než 511 dnů, to jsem ještě nikdy nezažil. Nebyly to lehké měsíce, ale fotbal není pokaždé růžový, takhle to chodí. Šel jsem do Premier League, věděl jsem, že to bude náročná soutěž. Taky se to potvrzuje. Máme čtyři vyrovnané útočníky, hrajeme jen na dva. Je to vždy trenérova volba, koho postaví. Ale kluci vepředu dávají góly (Chris Wood v této sezoně 10, Jay Rodriguez 7), dařilo se jim.“

Jak těžké je pracovat na tréninku naplno a vydržet trpělivý, když jste šanci v zápasech dlouho nedostával?

„Nebudu říkat, že to bylo jednoduché. Samozřejmě je to na psychiku dost náročné, žádná legrace. Když jsem nehrál, přišel jsem i o reprezentaci, je těžké být povolaný, když jsem nenastupoval. Vypadl jsem ze sestavy tady, pak z reprezentace. Bylo to sakra náročné. Je složité trénovat naplno, ale takový je fotbal, nedá se nic dělat a musí se čekat na šanci. Nevíte, kdy přijde. Může být jen jedna a musí se vám to povést. Mně se to podařilo, uvidíme, co se bude dít v příštím kole.“