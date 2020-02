Premier League | Liverpool válcuje i baví! Proč? Víra, algoritmy i sociální inteligence Kloppa | iSport.cz

Útoční hráči Wolves dělali obraně Liverpoolu značné problémy, Pedro Neto to měl mezi čtyřmi protihráči ale těžké • Reuters

Dvaadvacet bodů přede všemi v Premier League. Triumf v Lize mistrů. Prvenství na světovém šampionátu klubů. FC Liverpool válcuje i baví fotbalový svět. Čím to? Propojil data a matematické algoritmy se selským rozumem a lidskostí.

Na přelomu 70. a 80. let vyhrál Liverpool čtyřikrát Pohár mistrů evropských zemí. Do toho sbíral v anglické nejvyšší soutěži jeden titul za druhým.

Pak neměl dlouho ani jedno.

Teď opět válí na obou frontách. A v Premier League, nejkvalitnější soutěži na světě, dokonce hraje vlastní ligu. Bylo by hříchem nepodívat se na pozadí fascinující resuscitace. Tady je pět jejích klíčových pilířů.

1. Zapomeňte na náhodu a štěstí

Ralf Rangnick, úspěšný budovatel fotbalové filiálky nadnárodní firmy Red Bull, říká: „Výsledky nelze naplánovat, hru ano.“

V Liverpoolu se toho chytli od příchodu nových majitelů. Dalo se to předpokládat, neboť americká sportovní společnost Fenway Sports Group vlastní i baseballový klub Boston Red Sox, kde si vyzkoušela, že se vyplatí nahradit improvizaci, náhodu a štěstí jasnou strategií, objektivními čísly a odbornou erudicí. Boston vyhrál zásluhou těchto ingrediencí za vlády FSG čtyřikrát Světovou sérii, prodává nejvíc lístků na zápasy v americké lize a v roce 2018 generoval zisk 516 milionů dolarů.

Společnost proměnila kvalitní sport v zábavu, spojila ji s triumfy a ještě vše umí prodat s pomocí vlastního televizního kanálu a novin.

Proč by stejný mustr neměl fungovat ve fotbale?

S touhle výzvou přišlo FSG v roce 2011 na Anfield Road. Nemělo jistotu, že recept bude platit. Ale to je riziko podnikání. Metodika byznysu byla totožná jako v Red Sox. Zaprvé: najít nejschopnější lidi pro zdárné naplnění projektu útočné fotbalové show. Protože diváci chodí hlavně na góly.

Ústřední roli v úkolu čísla 1 sehrál Ian Graham. Pro veřejnost neznámá figura, ovšem pro Liverpool myslitel k nezaplacení.

Doktor teoretické fyziky z univerzity Cambridge, jenž dal přednost klukovské fotbalové vášni před kariérou vědce, se objevil na Anfield Road v červenci 2012. V roli ředitele výzkumu. Zmodernizovat skauting a zajistit výběr co nejvhodnějších person pro dynamický, presinkový, přímočarý útočný fotbal. To bylo jeho poslání. Odstartovala revoluce, v níž se to hemžilo daty a matematickými algoritmy. O tom víc později.

Trenér liverpoolského áčka Brendan Rodgers však podepsal kontrakt už měsíc před jeho příchodem. Severní Ir, který si předtím udělal reklamu ve Swansea, se nejprve nejevil jako přehmat.

Používal systém 4-3-3 s útočnou trojkou Suárez, Sturridge, Sterling a stoupal tabulkou vzhůru. V sezoně 2013/14 slavil s mužstvem stříbrnou příčku v Premier League, když ztratil na Manchester City pouhé dva body, a to až smutným kolapsem v závěru ligy. Mohl se pochlubit také impozantním skóre 101:50. Citizens měli brankový poměr 102:37.

Právě v padesátce inkasovaných branek se nacházelo skryté nebezpečí. V první osmičce byl Rodgersův soubor z tohoto hlediska druhý nejhorší. S tak prostupnou defenzivou se trofeje dobýt jednoduše nedají. Sir Alex Ferguson, nejúspěšnější fotbalový manažer v dějinách, tvrdí: „Ofenziva vám pomůže vyhrát zápas, defenziva tituly.“

Jenže v Liverpoolu nebyl tento trend na obzoru, viz skóre 52:48 v následném ligovém ročníku spojené s pádem na 6. místo.

A tak se přepřahalo.

O Rodgersovu nástupci nebyl pochyb. Byť Jürgen Klopp neměl poslední sezonu v Dortmundu vůbec třpytivou. Borussia se po podzimu zmítala v sestupovém ohrožení a na jaře vyskočila na 7. příčku. „Je opravdu tak dobrý?“ vkrádala se otázka.

Graham a jeho spolupracovníci to neřešili. Jdou totiž v analýze vždycky pod povrch. Zajímá je, jak by zápasy dopadly bez vlivu štěstí a náhody.

Co to znamenalo u Kloppa?