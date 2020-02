Premier League | Running Man Souček: nejvíc kilometrů za šest let! Neuvěřitelné, říká Moyes | iSport.cz

Fanoušci Citizens dali jasně najevo, co si myslí o rozhodnutí UEFA • Reuters

Má život v běhu. Ulevit si během zápasu je pro Tomáše Součka cizí termín. Ve Slavii o tom ví své. Nyní už silnou zbraň českého záložníka West Hamu poznali i na Ostrovech. Proti Manchesteru City naběhal český reprezentant 13,1 kilometrů. Podle interní analýzy „kladivářů“ žádný jiný hráč za posledních šest let nenaběhal víc.

Po odchodu ze Slavie zatím stihl jen dva ligové zápasy. I to ale Tomáši Součkovi stačilo, aby v kádru „kladivářů“ udělal dojem. Jeho běžecké dispozice ohromily i trenéra Davida Moyese.

„Tomáš proti Manchesteru City naběhal více kilometrů, než kterýkoliv jiný hráč dokázal za posledních šest let,“ zaskočil novináře.

Při prohře 0:2 interní analýza West Hamu napočítala Součkovi 13,1 kilometrů. „Musíte uznat, že na hráče, který k nám před nedávnem přišel, je to neuvěřitelná statistika. Vše není jen o běhání, ale je to důležitá část výkonu, která nám hodně pomáhá,“ chválil Moyes čtyřiadvacetiletého záložníka.

Podobné běžecké výkony podával český fotbalista už na podzim v Champions League proti Barceloně, Interu či Borussii Dortmund. Takřka nebylo utkání, kdy by se nevydal ze všech sil a nepatřil mezi nejlepší běžce na hřišti.

Hned sedm hráčů Slavie bylo ve statistice uražených metrů v první pětadvacítce. Souček se stal dokonce maratonským králem, během šesti utkání jeho nohy spolykaly 76,121 kilometru.

„Jeho čísla jsou opravdu velká. Když jsme ho kupovali, měl jsem tušení, že to by mohla být jeho silná stránka,“ pochvaluje si Moyes lednovou posilu. „Bavili jsme se o tom, že potřebujeme přidat energii, získat do týmu více běhavý typ hráče, který pokryje velký prostor. A Tomáš je toho schopen. Navíc umí vstřelit gól. V prvním utkání s Brightonem byl nebezpečný.“

V pondělí večer může odchovanec sešívaných dosavadní maximum na Ostrovech překonat na půdě neporaženého Liverpoolu. „Tomáš je mladý hráč. Stále se může zlepšovat. Jestliže spojí svoji energii se vstřelenými góly, bude to hráč, který má rozhodně co nabídnout,“ dodal někdejší kouč Evertonu či Manchesteru United.

