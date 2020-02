Liverpool - West Ham online. Tomáš Souček se zranil | iSport.cz

Pro Tomáše Součka nedopadl zápas dobře. Za stavu 1:1 ve 47. minutě musel kvůli zranění opustit hřiště. Nikým neatakován usedl na zem a s bolestivou grimasou čekal, až sudí povolí příchod zdravotního týmu West Hamu. Nahradil ho Pablo Fornals, který po sedmi minutách na hřišti poslal „kladiváře“ do vedení 2:1. V 68. minutě ale srovnal Mohamed Salah.

