Premier League | Společně proti Citizens. TOP kluby píšou na arbitráž: Nepouštějte je do LM | iSport.cz

Liverpool, Leicester, Chelsea, Manchester United, Wolves, Tottenham, Arsenal i Burnley. Osm z deseti nejlepších klubů aktuální sezony Premier League zároveň podle Daily Mailu napsalo dopis stejné advokátní kanceláři, aby neustupovala rozhodnutí, podle kterého nesmí Manchester City hrát v příštích dvou sezonách Ligu mistrů. Kancelář následně zformulovala společné prohlášení a poslala ho Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne.

O co jde? Citizens už v únoru dostali od UEFA dvouletý distanc na Champions League kvůli dlouhodobému porušování fair play. Proti trestu se brání právě u arbitráže, ale ta aktuálně nezasedá kvůli koronaviru. Citizens tak chtějí, aby se výkon trestu minimálně odložil do doby, než arbitři rozhodnou. To by ale modrým zřejmě umožnilo hrát příští ročník.

„Ostatní kluby už toho mají dost,“ řekl zdroj Daily Mailu. „Manchester City příliš dlouho porušoval pravidla a dostával se tak do Ligy mistrů na úkor dalších týmů. Pokud by se mu podařilo dosáhnout odložení trestu, bylo by to pobuřující.“

V prohlášení žádajícím, aby odklad neprošel, se sešla téměř celá špička soutěže, ale hlas úřadujících mistrů chybí. Loni totiž Anglii dominovali právě Citizens, kteří jsou aktuálně v přerušené sezoně druzí. Dalším týmem, který se k výzvě nepřidal, je Sheffield United.

Sportovní arbitráž zprávu nekomentovala. V posledním prohlášení před týdnem uvedla, že žádost o odklad ještě do Švýcarska nedorazila.

Evropská fotbalová unie UEFA potrestala anglický klub za vážné porušení pravidel finanční fair play a licenčních předpisů. „Citizens“ navíc musejí zaplatit pokutu 30 milionů eur (asi 747 milionů korun).

Klub, jehož majoritním vlastníkem je šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátů, se podle vyšetřovatelů provinil v letech 2012 až 2016, kdy nadhodnotil příjmy od sponzorů na svých účtech i v materiálech předložených UEFA. Manchesteru City byla také vytknuta neochota spolupracovat při vyšetřování.