Manchester City: otázky a odpovědi kolem trestu za finance. Co bude dál? | iSport.cz

Ilkay Gundogan a spoluhráči z Manchesteru City v zápase LM proti Lyonu • FOTO: Reuters Pevně vytyčený směr vystřídala nejistota a strach z budoucnosti. Zákaz účasti Manchesteru City v následujících dvou ročnících Ligy mistrů kvůli porušení pravidel finanční fair play znamená pro úřadujícího anglického šampiona jen těžce předvídatelnou mozaiku následujících událostí. V nejčernějších scénářích se dokonce skloňuje i prodej největších hvězd a možný konec velkolepé éry plné miliardových nákupů. Jaké útrapy „Citizens“ hrozí, pokud bude zamítnuto jejich odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži CAS? A jak aféra může proměnit aktuální boj v Premier League? Projděte si nejdůležitější otázky a odpovědi...

Setrvá Guardiola? Ačkoliv kouč Pep Guardiola opakovaně tvrdil, že dodrží svůj kontrakt platný do roku 2021, s novými okolnostmi může být vše jinak. Pokud se klubu nepodaří rozhodnutí UEFA zvrátit, trenér podle britského listu The Telegraph začne v létě zvažovat své setrvání na lavičce City. Guardiola slavil triumf v Lize mistrů naposledy v roce 2011 a jako kouč s nejvyššími ambicemi touží každý rok bojovat o další. Navíc je otázkou, jaký vliv má kauza na jeho vztahy s vedením. Trenér totiž už během vyšetřování opakoval, že má důvěru ve vedení klubu a je přesvědčený o nevině Citizens. „Už mnohokrát jsem řekl, že věřím klubu a lidem v něm. Mluvil jsem s předsedou, mluvil jsem s řediteli a přesně vím, co udělali. A velmi jim věřím. Jsme nevinní,“ tvrdil Guardiola ještě v minulém roce. Těžko soudit, co se mu promítá hlavou právě nyní... Trenér Manchesteru City Pep Guardiola během utkání s Tottenhamem • Foto Reuters Nový kouč pro Ronalda? Šéf Juve chce trenérskou hvězdu, na ceně nezáleží

Trhlina v rozpočtu Kromě zákazu účasti v evropských pohárech musí „Citizens“ zaplatit i pokutu 30 milionů eur, tedy v přepočtu 746 milionů korun. Pokud navíc City přijde o možnost účinkovat v Lize mistrů, nebude moci počítat ani s vysokými výnosy z elitní soutěže. Ty činily podle portálu ESPN v minulé sezoně 93 milionů euro, tedy zhruba 2,31 miliardy korun. Klub navíc může přijít i o další peníze ze sponzorských smluv, které obsahují bonusy z postupu do evropských pohárů. Celkovou ztrátu pak web ESPN odhaduje na více než 275 milionů euro (6,84 miliardy korun). „Zatímco vlastníci tyto peníze mají, jsou v patové situaci. Pokud by je totiž vložili do klubu, mohli by znovu porušit pravidla finančního fair play,“ vysvětlil lektor na liverpoolské univerzitě Kieran Maguire v rozhovoru pro BBC Radio Manchester. Je tedy možné, že chybějící sumy bude muset City nahradit kupříkladu prodeji hráčů. Sergio Agüero debatuje s rozhodčím v zápase Citizens s Aston Villou • Foto Reuters

Skousnou hvězdy verdikt? Jedna z nejvíce klíčových otázek dopadu aféry na celý klub. Měli by hráči motivaci setrvávat v mužstvu, které nemůže hrát o nejcennější trofej na klubové scéně? Svůj pohled nabídl ve vysílání televizní stanice BT Sport někdejší britský záložník Jermaine Jenas. „Nemyslím si, že by fanoušci mohli vinit hráče kvůli možným odchodům. Pokud půjde o roční zákaz, dovedu si představit, že si Raheem Sterling řekne: Budu v pohodě, prostě to skousnu. Bude mi 26 let. Ale co takový Kevin De Beuyne, jemuž bude devětadvacet? Myslím, že City se bude muset smířit se ztrátou několika svých hvězd.“ City tak v případě nespokojenosti může hrozit radikální přestavba kádru. A nová éra bez miliardových akvizic těch největších hvězd. Sergio Agüero slaví pátý gól Manchesteru City s Kevinem De Bruynem • Foto Reuters

Nová bitva v Premier League Premier League může rázem dostat nový rozměr! Při vyloučení Citizens z Ligy mistrů by do elitní soutěže postupoval i tým na pátém místě tabulky. To aktuálně obsazuje Tottenham, nicméně jen o bod za ním zůstává nováček soutěže Sheffield United, který hrál ještě před třemi roky až třetí anglickou ligu. Při současné situaci by si však zahrál alespoň Evropskou ligu. A nový impulz mohou díky snazšímu dosažení pohárové Evropy získat i další týmy v čele s Manchesterem United a Arsenalem, které se v současnosti nacházejí ve středu tabulky... Fotbalisté Sheffieldu United slaví trefu do sítě Bournemouthu • Foto Reuters

Co Citizens provedli? Oficiálně je ban na Ligu mistrů za „vážné porušení pravidel finančního fair-play (FFP).“ Citizens měli nadhodnocovat částky ze sponzorských smluv, aby to vypadalo, že pravidla dodržují. Ve skutečnosti ale na Etihad Stadium peníze posílal majitel klubu Šejk Mansúr přes své firmy. Systém Financial fair-play má odradit nejbohatší týmy od toho, aby své ekonomické postavení příliš nezneužívaly. Majitel Manchesteru City Mansúr bin Zayed. • Foto Profimedia.cz

Jak se na to přišlo? Prapůvodcem problémů, kterým nyní Manchester City čelí, je 31letý portugalský hacker Rui Pinto. To on se ze svého domu v Maďarsku nabourával klubům do mailů a měl získat až 70 milionů dokumentů. Ty nejlepší pak posílal německému magazínu Der Spiegel a rozpoutal kauzu Football Leaks. Jeho činnost ale samozřejmě nebyla legální, a když se provalila, skončil ve vazbě, kde je dodnes - v rodném Portugalsku čeká na soud. Portugalský hacker Rui Pinto zůstává ve vazbě a čeká na soud • Foto twitter

Je rozhodnutí definitivní? Rozhodně ne. Klub od začátku prohlašuje, že se stal obětí vykonstruovaného procesu a podobné rozhodnutí vlastně čekal. A i když je UEFA nejvyšším fotbalovým orgánem na kontinentu, možnost nápravy existuje ve Švýcarském Lausanne, kde sídlí mezinárodní sportovní arbitráž CAS, ke které Citizens okamžitě podali odvolání.

Existují podobné případy? Ano, dokonce i s podobným scénářem. Před dvěma lety byl AC Milán kvůli porušení FFP vyřazen z evropských pohárů pro sezonu 2018/2019, Italové okamžitě podali odvolání k arbitráži, která shledala trest příliš tvrdým a umožnila jim start v Evropské lize, kam se ze Serie A kvalifikovali. Jenže UEFA nezapomíná. V následujících měsících našla proti AC další důkazy a otevřela případ znovu. Výsledkem je, že „Rosoneri“ letos v pohárové Evropě chybí, i když by do ní podle výsledků v lize patřili. AC Milán letos v pohárové Evropě chybí • Foto Reuters Vydrův gól po 511 dnech: Vzpruha! O možném hostování i oblibě fanoušků Ostrý trest pro Manchester City. Dva roky bez Ligy mistrů a pokuta!