Premier League | Bláznivý plán na dohrání ligy. Hráči bez rodin i šílené tempo | iSport.cz

Sezona v Premier League je momentálně stopnutá do konce dubna. Vzhledem k počtu nakažených a vzniklé krizi způsobené šířením koronaviru ale vypadá obnovení zápasů na začátku května jako utopie.

Stejně jako v Česku a jiných evropských státech, ani v Anglii zatím nechtějí sezonu definitivně odpískat. Jde o ohromné peníze, o které by kluby v případě předčasného ukončení přišly. V Premier League zbývá devět, v některých případech deset zápasů, což je pořád velká porce. Šéfové ligy už ale přišli s plánem, jak dohrání zbytku soutěže umožnit.

Téměř jistě by se muselo hrát bez diváků, aby se zabránilo v dalším šíření nákazy. Jak ale ochránit hráče, trenéry, členy realizačních týmů, jejich rodiny a všechny, kteří by se na stadiony museli vrátit?

Týmy by musely být po dobu dohrání souěže v přísné karanténě, hráči a realizační týmy by bydleli na hotelích mimo své domovy a rodiny. Jezdili by akorát do tréninkových center a k zápasům. Všude bude důraz na hygienu a přísná opatření, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Dá se to připodobnit k modelu na velkých turnajích jako je mistrovství světa nebo Evropy, kdy stráví reprezentanti třeba i měsíc na hotelu.

Zápasy musí frčet v rychlém sledu, soutěž by se v ideálním případě měla dohrát do 30. června, kdy mnoha fotbalistům končí smlouvy. Pokud by se liga protáhla až do letních prázdninových měsíců, jak navrhuje UEFA, musela by se změnit pravidla v hráčských kontraktech, což by znamenalo další velké komplikace.

O celém návrhu se má v následujících dnech ještě jednat, podle informací z Anglie se na tuhle možnost tváří hráči hodně rezervovaně. Nechtějí zbytečně riskovat, navíc bleskové tempo mnohdy tří zápasů v pěti dnech je velmi nebezpečné po zdravotní stránce, může docházet ke zraněním.

Výhodu by získaly silné kluby se širokými kádry, kde můžou víc rotovat sestavou. Ať konečný verdikt dopadne jakkoliv, paralyzovaná sezona už nebude nikdy zcela regulérní.

