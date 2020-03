Premier League | Ukončí se Premier League? Pokud ano, ztráty budou ve stamilionech liber | iSport.cz

Pokud by se Premier League předčasně zrušila, Liverpool by přišel o vysněný titul • Reuters

Pokud by se Premier League předčasně zrušila, Liverpool by přišel o vysněný titul • Reuters

Premier League, nejlepší klubová světa, je z důvodu šíření nákazy koronavirem přerušená do 30. dubna. Co bude dál? Jestliže ještě v minulém týdnu byly všechny kluby pro následné pokračování, nyní se začínají ozývat první hlasy, že by měl být ročník ukončen. „Je třeba si uvědomit, že v tuhle chvíli nejsme tak podstatní. Důležitější jsou dodávky potravin,“ cituje renomovaný server The Athletic jednoho z funkcionářů. Pokud by se tak stalo, bude to špatná zpráva nejen pro Liverpool, ale pro všechny kluby. Finanční ztráty by totiž byly ve stamilionech liber.

Anglie je jednou ze zemí, která k hrozbě šíření koronaviru přistupovala dlouho poměrně liknavě. Tamní vláda přistoupila k opravdu tvrdým opatřením až v posledních dnech. Byla to reakce na plošně se zvyšující počet nakažených i mrtvých. V ostrovní zemi jich k pátečnímu ránu bylo téměř 600, nakažených pak přes 11 tisíc.

„Je třeba, abychom potlačili vlastní ega, podívali se do zrcadla a všichni si uvědomili, co se vlastně děje,“ nabádá pod rouškou anonymity jeden z klubových představitelů.

V minulém týdnu proběhlo setkání zástupců všech dvaceti účastníků Premier League. Hlavní výstup? „Ligu chceme stoprocentně dohrát,“ znělo ze všech stran.

Od té doby ale Anglie zabředává do stále větších problémů, nákaza se na Ostrovech masivně šíří. Spolu s tím se podle všeho začíná měnit i postoj jednotlivých činovníků.

„Sport není v tuhle chvíli ta nejdůležitější věc. Musíme si to uvědomit. Klíčové jsou dodávky potravin pro lidi, čelíme pandemii a obrovskému problému,“ upozorňuje jeden z funkcionářů.

Vydra v Anglii stále trénuje. Za 14 dnů se ale soutěž znovu nerozběhne, tipuje útočník

Anglické kluby nejsou v jednoduché pozici. Pokud by se Premier League skutečně neměla dohrát, mohly by celky vracet v součtu 762 milionů liber, které obdržely za vysílací práva. To je obrovská částka, o kterou pochopitelně nechce nikdo přijít. I proto na posledním společném mítinku došlo ke shodě, že je třeba ročník dokončit.

To se ale den ode dne jeví jako méně pravděpodobná varianta. „Uvažovat o návratu k fotbalu v momentě, kdy země čelí takovému společenskému zmatku, je vyloženě trapné. Svět se mění. Bohužel každý den k horšímu. Všichni samozřejmě doufáme, že se to zlepší, ale to se v tuhle chvíli jeví spíš jako zázrak,“ prohlásil nejmenovaný předseda jednoho z klubů.

Pokud by liga byla předčasně ukončena, znamenalo by to masivní ránu především pro Liverpool. Tým trenéra Jürgena Kloppa směřuje za vysněným titulem, prvním po třiceti letech. Nyní je reálně ve hře, že by se ho opět nemohl dočkat.

„Hráči společně nemohou trénovat, na tom se v nejbližší době nic nezmění. Pokud všichni zůstaneme doma a budeme se od sebe v dalších dvou nebo třech měsících izolovat, máme velkou šanci to zvládnout. Návrat k normálu přesto bude pozvolný a zabere spoustu času. Pokud budeme mít štěstí, nová sezona začne v září,“ konstatuje jeden z oslovených představitelů klubů.

V anglických médiích se spekuluje o tom, že čas zbývající do zmíněného 30. dubna by se měl využít k tomu, aby kluby jednaly s majiteli televizních práv a společně hledali řešení vzniklé situace. Na stole leží i varianta, že by se zbývajících devět kol dohrálo až v září.

VIDEOGRAFIKA: Nej střelci v TOP 5 evropských ligách za posledních 20 let

„Pokud to je jedna z možností, tak bezva. Pokud ne, ukončeme sezonu a dělejme všechno pro to, abychom mohli v září odstartovat nový ročník. Jestli teď chceme tlačit na pokračování soutěže během jara, budeme vypadat jako rozmazlené děti. Svět teď není bezpečné místo, musíme k tomu přistupovat s veškerou vážností,“ nabádá jeden z činovníků.

Zástupce generálního ředitele hráčské asociace Bobby Barnes na začátku týdne uvedl pro The Athletic, „že fotbalisté se sice ze začátku bránili utkáním před prázdnými hledišti, postupně si ale začínají uvědomovat, že jiné cesty nebude."

To se ovšem hrubě nelíbí dotázanému předsedovi jednoho z účastníků Premier League. „Fotbal je kontaktní sport. Může přinést zranění, což v praxi znamená, že do nemocnice zamíří vysoce privilegovaná a skvěle placená osoba. My ale nemůžeme zdravotnický systém v době, kdy čelí pandemii, ještě zatěžovat. Přijde mi nesmyslné, že se o tomhle vůbec bavíme. Neměli bychom zapomínat na morálku.“

Jisté je, že Premier League, stejně jako ostatní evropské soutěže, čekají těžké časy. Dočkají se jí fanoušci ještě během jara?