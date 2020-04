Premier League | Dilema na Old Trafford. Když Pogba nezůstane, bude k mání za polovic | iSport.cz

Pogba se vrátil na Old Trafford v roce 2016, skvělé výkony v rudém dresu ale vyvažují (možná až převažují) potíže s výkonností i zraněními. Další odchod by pro něj byl vysvobozením, podle mnohých spekulací by vítěz MS 2018 mohl svou kariéru nakopnout zpět do hvězdných výšin v dresu Realu Madrid.

Situace je ale samozřejmě zapeklitá. Když se United skutečně rozhodnou Pogbu prodat, klubová kasa na tom bude významně tratit. „Spekulace ohledně stomilionových transferů poněkud ignorují realitu, která náš sport čeká,“ vyjádřil se ředitel Manchesteru United Ed Woodward k faktu, že částky i za ty nejhvězdnější plejery půjdou strmě dolů.

Názorně to lze předvést právě na Pogbově příkladu. Ještě loni v létě United přilepili na francouzského záložníka pomyslnou cenovku ve výši 180 milionů liber (5,6 miliardy korun). Teď se očekává, že za něj dostanou sotva polovinu...

Pogbův aktuální kontrakt vyprší v létě 2021, United mohou využít opci na prodloužení o další rok. Tu ale zatím nevyužili, právě fakt, že smlouva mu vydrží už jen rok, je dalším faktorem, který jeho cenu sráží. United si musí vybrat, jestli Pogbu prodají před ještě větším úpadkem hodnoty, nebo přece jen jeho smlouvu prodlouží a budou doufat, že se v jejich dresu dokáže vrátit do nejlepší formy. První situace je o fous pravděpodobnější, sám Pogba se nebrání výzvě mimo Old Trafford a jeho agent Mino Raiola dělá vše pro to, aby mu našel novou štaci.

Pogbův prodej by mohl vybrat alespoň část peněz na nové posily. United podle britských médií pokukovali po kapitánovi anglického nároďáku Harrym Kaneovi. Útočník zažívá v Tottenhamu plodná léta co se týče vstřelených gólů, vitrína s trofejemi ale dál zeje prázdnotou. Kluboví šéfové ale jeho transfer nepovažují za realistický. Cílem číslo jedna by měl být Jadon Sancho, který prošel mládeží rivala z Manchesteru City a teď válí v Německu za Dortmund.

Sancho by měl přijít na zhruba 100 milionů liber (3,1 miliardy korun), domluvit se s Borussií ale nebude snadné. Obzvlášť na trhu ovlivněném koronavirem. „Žádný klub nebude riskovat transfery za velké peníze. Ani v Anglii,“ nechal se v pondělí slyšet ředitel BVB Michael Zorc. „S Jadonem Sanchem máme dlouhodobou smlouvu, a proto jsme úplně v klidu.“