Premier League | Návod pro Liverpool: jak slavit titul bezpečně. Inspirací je Salcburk | iSport.cz

Bez ohledu na výsledky úhlavních pronásledovatelů z Manchesteru City stačí Liverpoolu vyhrát kterékoliv dva zápasy ze zbývajících devíti duelů Premier League, aby slavil zisk mistrovského titulu po dlouhých třiceti letech.

Pokud Citizens zvládnou po restartu dohrávku s Arsenalem a nezaváhají ani s Burnley a Chelsea, budou Reds mistry nejdříve 24. června, když uspějí v derby na Evrtonu i domácím střetnutí s Crystal Palace.

Vyhrát oba úvodní duely se jeví jako ideální scénář, už jen proto, že následně jedou Liverpoolští právě na Manchester City, kde by se poprvé mohli projít oslavným špalírem vytvořeným hráči hlavního konkurenta. Jak je v Premier League zvykem.

Vyvstává však otázka, jak by vzhledem k aktuální situaci kolem COVID-19 probíhala korunovace mistra. Zdá se, že řešením, o němž vedení soutěže uvažuje, je ceremoniál, během nějž budou hráči dodržovat stanovené rozestupy.

V tomto ohledu se vedení ligy zamlouvá model, který byl k vidění po finále Rakouského poháru. Oslava Salcburku tehdy doslova obletěla svět. Hráči byli nuceni stát odděleně na místech vymezených kroužky na plachtě. Mezitím kapitán osamoceně zdvihl nad hlavu trofej. A i následné křepčení, dá-li se to tak nazvat, proběhlo takřka bezkontaktně. I medaile si hráči brali z přistaveného pultíku sami.

Šlo o vskutku o neobvyklou a bláznivou oslavu. Její bizarnost byla už jen v tom, že předtím spolu hráči bojovali na hřišti a dostali se do daleko většího vzájemného kontaktu. Dalším faktorem, na který kritici dodržování sociální distance poukazovali, bylo to, že si hráči předávali pohár z ruky do ruky, což bylo rovněž v rozporu s předepsanými bezpečnostními opatřeními.

🇦🇹 Red Bull Salzburg lift the ÖFB Cup and the trophy lift is unlike anything you’ve seen before.



The powerhouse of Austrian football beat 2nd tier, Lustenau 5-0 in the Final with players forced to stay on designated spots during the celebrations as the trophy was passed around! pic.twitter.com/XgQuyN4ymh