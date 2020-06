Premier League | Chelsea staví tým snů za miliardy. Rivaly drtí díky trestu i mocné šéfce | iSport.cz

Pojďme si to zrekapitulovat. Už teď je jisté, že Chelsea od léta posílí tahoun Ajaxu Hakim Ziyech, za kterého „boží synové“ z Amsterdamu vyinkasují 36 milionů liber (1 miliardu korun). Na cestě na Stamford Bridge je i kanonýr Lipska Timo Werner. O hvězdného spoluhráče Patrika Schicka dlouze usiloval Liverpool, teď ale před londýnským klubem vyklidil pozice. Chelsea za něj pošle 53 milionů liber (1,6 miliardy korun). A když bude v Německu, pořídí si tam podle posledních zpráv rovnou i hlavní hvězdu Leverkusenu, Kaie Havertze, který ve čtvrtek oslaví teprve 21. narozeniny, a to za bratru 75 milionů liber (2,2 miliardy korun). A bez povšimnutí nezůstanou ani zadní řady, novým levým bekem „blues“ má být reprezentant Anglie Ben Chilwell, kterého si Leicester cení na 60 milionů liber (1,8 miliardy korun).

Suma sumárum: hvězdné nákupy stále mladých a perspektivních, ale už velkými soutěžemi protřelých hráčů přijdou na 224 milionů liber (6,7 miliardy korun). To je pořádně naditý pytel peněz, který Chelsea hodlá zaplatit i v době, kdy bude fotbalový přestupový trh výrazně zasažen krizí kvůli pandemii koronaviru.

K tomu, že londýnský klub se chystá na takovou dominanci přestupového okna, vede několik faktů.

Jedním z nich je překvapivě pozitivní dopad nedávného zákazu přestupů. „Blues“ nemohli loni v létě nikoho kupovat, a tak prostě a jednoduše ušetřili dostatek peněz na to, aby se letos mohli rozšoupnout. Stále ještě mají v pokladničce 90 milionů liber (2,7 miliardy korun) z přestupu Edena Hazarda do Realu Madrid, které ještě nemohli investovat jinam.

Klíčovou osobou ve vedení klubu je ředitelka Marina Granovská. 45letá Ruska je považovaná za nejmocnější ženu ve fotbale, navíc je přímou spojkou mezi klubem a majitelem Romanem Abramovičem, který vinou problémů s vízy nemohl být na Stamford Bridge osobně přítomen už dva roky.

Granovská je mistrná vyjednavačka, zařídila partnerství s Nike ve výši 60 milionů liber, nejlukrativnější sponzorství v historii Chelsea. A hlavně dokáže z klubů toužících po jejích hráčích vymáčknout maximum – za Diega Costu dostala téměř dvojnásobek toho, za co jej „blues“ kupovali, Nemanju Matiče prodala do Manchesteru United za částku, která o dobrých deset milionů převyšovala jeho tehdejší tržní hodnotu, a šéfy PSG donutila za Davida Luize, tehdy v Chelsea nechtěného a nadbytečného, zaplatit 50 milionů liber (1,5 miliardy korun), v té době rekordní částku za obránce. I díky tomu mohl londýnský klub nastřádat dost prostředků na nákupy, nehledě na příjmy z prodejů mnoha mladých hráčů, kteří prošli klubovým mládežnickým systémem.

Za přestupový cíl číslo jedna, Tima Wernera, navíc skoro kompletně zaplatí jeden už dříve dojednaný obchod. Wernerova výstupní klauzule čítá 53 milionů liber (1,6 miliardy korun), hned 48,5 z nich dostane Chelsea od Atlétika Madrid za Álvara Moratu. Další případ hráče, který byl na Stamford Bridge nepotřebný a nechtěný, ale klub jej dokázal šikovně zpeněžit.

Chelsea je teď v situaci, kdy je jedním z velmi mála velkoklubů, který může nakupovat za horentní sumy. To jim v časech neočekávané krize dává náskok před rivaly. Právě na Wernerově příkladu to je jasně vidět – o snajpra Lipska stál Liverpool, jenže jeho výstupní klauzuli si úplně nemůže dovolit. „Jak můžu s hráči mluvit o snížení platů v době krize, a zároveň kupovat hráče za padesát, šedesát milionů? To bych měl co vysvětlovat,“ vyprávěl před několika dny trenér „reds“ Jürgen Klopp. Manchester City zase žije v nejistotě a čeká na to, zda vstoupí v platnost dvouletý zákaz startů v evropských pohárech kvůli porušení finanční fair play. Chelsea má prostě k velkým hvězdám letos v létě cestičku víceméně umetenou.