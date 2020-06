Premier League | Tichý muž plní Liverpoolu sny. Přivedl Kloppa i další, klub řídí za oceánem | iSport.cz

Kdo je nejdůležitějším mužem Liverpoolu? Charismatický kouč Jürgen Klopp? Nejlepší střelec sezony Mohamed Salah nebo snad neprostupný bek Virgil van Dijk? A co takhle ten, kdo je na sever Anglie všechny získal? Z pozice ředitele už Reds deset let táhne Američan Michael Gordon, který se dokázal poučit z počátečních chyb a teď nenápadně, ale o to efektivněji buduje jeden z nejúspěšnějších klubů současnosti. A ani pro to nepotřebuje bydlet v Anglii.

Psal se říjen 2015 a v Liverpoolu se chystali na další matnou sezonu. Z jedenácti soutěžních zápasů Reds vyhráli jen čtyři, v tabulce Premier League byli na konci první desítky a dny manažera Brendana Rodgerse byly sečteny. Vedení ale mělo plán, který tentokrát beze zbytku vyšel.

„Sledoval jsem Borussii Dortmund a pod Jürgenem Kloppem hrála skvěle. Zavolal jsem mu a ten rozhovor byl mimořádný. Hned jak jsem zavěsil, věděl jsem, že tohle je ten pravý. A potvrdilo se mi to, když jsme se pak setkali v Americe,“ prozradil serveru liverpoolecho ředitel klubu Michael Gordon.

Šlo o výjimečnou příležitost. Ředitel rozhovory téměř neposkytuje a skoro o něm není slyšet. Před deseti lety po svém jmenování ředitelem se zjevil na severu Anglie bez varování a bez famfár. Teď, když skončilo 30 let dlouhé čekání na titul, drží ho stranou protikoronavirová pravidla. Potlesk si užívají jiní, přesto je to právě 55letý Američan, který má poslední slovo v klíčových rozhodnutích, která z klubu dělají velkoklub.

Majitelem je sice hlavní akcionář Fenway Sports Group John W. Henry, Gordon ale drží v organizaci vlastnící i třeba Boston Red Sox druhý největší akcionářský podíl. V roce 2013 uzavřel svůj hedgeový fond a začal se naplno věnovat Liverpoolu. Podle analýzy Guardianu šlo o zlomový bod.

Ne všechno šlo hladce. Kenny Dalglish ani Brendan Rodgers nepatřili mezi nejoblíbenější manažery v klubové historii. Peníze utržené z Barcelony za Louise Suáreze padly třeba na přestupy Maria Balotelliho, Lazara Markoviće nebo Rickieho Lamberta. Žádný z nich se vyloženě nepovedl. Gordon a lidé kolem něj se ale dokázali poučit.

Na Anfield Road totiž o příchodech rozhoduje tzv. „transfer committee“ složená z manažera, funkcionářů i skautů a analytiků. Hlavními osobami jsou Klopp, sportovní ředitel (a analytický génius) Michael Edwards a právě Gordon, který má největší slovo.

Faktor Klopp

To on domlouval angažmá Kloppa, to on uhladil vztahy se Southamptonem, který nechtěl pustit Virgila van Dijka. A přitom ani nebydlí v Anglii. Zatímco Edwards a Klopp mají kanceláře naproti sobě, Gordon i s rodinou bydlí v Bostonu, všichni tři si ale pracovně sedli a volají si denně. A když už Gordon přiletí do Liverpoolu, přespává u Kloppa doma. O jeho cestách se ale příliš neví. Naposled se na ni přišlo jen díky tomu, že soukromé letadlo na letišti sjelo z ranveje.

Charisma Jürgena Kloppa a celého týmu pod jeho vedením pomáhá Gordonovi ještě v jedné důležité oblasti: maximalizaci zisků. Na Anfield Road přibylo sedm tisíc míst pro sponzory, klub za poslední roky podepsal 17 nových sponzorských smluv a před dvěma lety vykázal zisk 125 milionů liber, což je dodnes světový rekord. To vše aniž by se nějak výrazně narušilo spojení klubu a fanoušků, které během méně úspěšných časů (a za působení méně úspěšných manažerů) skřípalo.

A neinvestuje se jen do hráčů. Tréninkový areál v Kirkby má stát v přepočtu na koruny miliardu a půl, další etapa rozšíření Anfield Road ještě o 300 milionů víc. Vedení mateřské firmy se prý původně takové investici do stadionu bránilo, Gordona ale mě přesvědčit dav, který vloni slavil titul v lize mistrů. Čítal přes tři čtvrtě milionu lidí.