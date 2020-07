Premier League | Nový Gerrard v důchodu. Talent City přiznal, jak ho dohnaly deprese | iSport.cz

Co se vám vybaví, když uslyšíte jméno Michael Johnson...? Slavný americký běžec? A co fotbalista? Ano, Angličan Michael Jonhson mohl být také slavný. V 19 letech se objevil na scéně v dresu Manchesteru City a zněly hlasy, že takový hráč tu dlouho nebyl. Jenže u záložníka se dostavily pouze psychické problémy, které přerostly v alkoholové eskapády. Přišel brzký konec kariéry a z fotbalové star byl rázem realitní makléř. Johnson nyní na webu The Athletic popsal svůj příběh.

Na Michaela Johnsona pořádně ukázal kouč Sven-Göran Eriksson, který vedl Manchester City. Někteří lidé z prostředí fotbalu měli rychle jasno. „Z tohohle teenagera bude lepší středopolař, než jakým je Steven Gerrard nebo Michael Ballack,“ srovnávali ho s velkými hvězdami nedávné minulosti. „Excelentní hráč, bude z něj další anglická hvězda,“ prorokoval Eriksson.

Jeho odhad se minul účinkem. Na jaře Johnson oslavil 32. narozeniny a už téměř osm let je ve fotbalovém důchodu. Do něj ho poslaly deprese, které se mladík rozhodl pravidelně řešit alkoholem. Dlouhodoběji ho trápila také nadváha.

Ještě v roce 2008 vypadalo všechno úplně jinak. Johnson se dočkal jako vycházející hvězda po dvou nadějných sezonách pětiletého kontraktu v Manchesteru City ve chvíli, kdy klub převzala skupina z Abú Zabí, jejíž finance stojí za úspěchy Citizens posledních let.

Krátce na to si poranil břišní sval, což byl startér všech trablů. Další zdravotní problémy se posléze nabalovaly a tato sněhová koule byla postupem času hůře a hůře zastavitelná. „Se vším jsem se vypořádával špatně. Měl jsem spoustu volného času, takže jsem si často vyšel večer ven a zamířil do nočních klubů,“ řekl Johnson k vlastnímu pádu.

Za posledních pět sezon v City zasáhl pouze do čtyř soutěžních zápasů. Zažehnout fotbalový život se ještě Johnson pokoušel na hostování v Leicesteru, ale šance na plnohodnotný restart zhatilo další zranění.

Definitivní konec kariéry nastal v roce 2012, kdy byl Johnson chycen při řízení pod vlivem alkoholu. Tento přestupek znamenal pokutu a také tříletý zákaz řízení.

„Dal jsem si pár drinků. Chtěl jsem se aspoň chviličku cítit dobře. Popíjením jsem prostě utíkal před vlastními pocity,“ vrátil se do temného období. Johnsona dle jeho slov tou dobou fotbal nečinil šťastným. „Možná si někteří lidi řekli: ,Ten na to kašle.' Tak to ale nebylo. Zkrátka při depresích to je tak, že těžko najdete cestu, abyste se cítili lépe.“

Dnes Johnson žije jiný život, než mu fotbaloví experti prorokovali. Prodává auta, kromě toho si už v roce 2014 otevřel na předměstí Manchesteru restauraci. A také si vyzkoušel práci realitního makléře. Má manželku a dceru.

Přesto ze sebe Johnson jen těžko sloupne nálepku hráče, který měl jednou táhnout anglickou reprezentaci.