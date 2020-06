Alkohol mě zabíjel, přiznal mistr světa Žerděv. Pomohl kostel, chce opět hrát | iSport.cz

Když byl před sedmnácti lety vybrán Columbusem jako čtyřka draftu NHL, v zámoří věřili, že před ním stojí bohatá kariéra. Poslední dekáda Nikolaje Žerděva je však spíš ve znamení strmého pádu. Po zlatém šampionátu v Helsinkách 2012 srážel ruského forvarda s ukrajinskými kořeny čím dál víc démon jménem alkohol. V rozhovoru, který poskytl webu championat.com se o své závislosti obšírně zpovídal.

Za posledních osm let prostřídal celkem 11 klubů, dokonce byl na zkoušce v tehdejším Lvu Praha, ale nikde dlouho nevydržel i kvůli svému alkoholem ovlivněnému chování. Předposlední ročník Žerděv vůbec nehrál, v tom minulém se neúspěšně pokusil o comeback v druhé nejvyšší ruské soutěži (VHL). "Nemohl jsem to zvládnout. Pak začalo období, kdy jsem nechápal, co se vůbec děje. Sám sebe jsem se ptal: Koljo, co to děláš?" prozradil.

Žerděv reálně uvažoval o konci kariéry a že začne trénovat. Vzdát se nechtěl, ale podle svých slov nemohl najít sebe sama a pochopit, co potřeboval. Věděl, že hrát umí, ale zároveň si uvědomoval vlastní problémy. Alkohol byl pro bývalého ruského reprezentanta jako "sněhová koule", na kterou se neustále nabalovaly další a další problémy.

"Uvědomil jsem si, že mě alkohol začal zabíjet. Zasahoval do mého kariérního rozvoje a neustále mi podkopával plány. Souboj proti mně vyhrál," neskrýval hráč s celkem 436 starty v NHL. Žerděv však po téměř roce mlčení zcela přehodnotil svůj život. Jak je zřejmé i na jeho Instagramu, začal vést zdravý životní styl a pořádně dřít v posilovně s úmyslem restartovat kariéru.

"Přátele" v nejhorších chvílích odvál vítr

Člověka jistě napadne, kde se v Žerděvovi po letech zamlžených etanolovým oparem najednou vzalo tolik upřímnosti, sebekritiky a pořádné chuti po nápravě? Změny dosáhl při pobytu v kostele. Přátelé mu poradili, aby šel do historického města Pskov za tamními pravoslavnými představenými.

Dostal radu nad zlato. Podle rusových slov, byl během dvoutýdenní návštěvy pskovského kláštera tamními lidmi nasměrován správnou cestou. "Archimandrit Spiridon a Jeromonach Agafangel pro mě udělali hodně. Nebyli žádní doktoři ani psychologové, ačkoli do určité míry psychology byli. Mluvili se mnou, poslouchali, co se semnou děje a vysvětlili mi, proč se to děje," líčil Žerděv, který následně začal pravidelně chodit na bohoslužby a k tomu zároveň přidal návštěvy posilovny a tréninky v Moskvě.

Uvnitř pravoslavného chrámu údajně neměl žádný pocit nedostatku. Mohl otevřeně a kdykoliv mluvit s lidmi o svých problémech. Dlouhý čas byl sám sebou a uvědomil si své chyby z minulosti. Nyní s obrovskou dávkou pokory se pokouší o comeback k vrcholnému hokeji.

Rozehrává se s amatéry, tvrdí ale, že si organismus rychle zvykl a je připravený hrát ve VHL, a pokud Žerděv následně získá zpět ztracenou důvěru, bude se chtít znovu procpat do KHL. Bohatýr s kdysi zvučným jménem si uvědomuje, že není v postavení, ze kterého by mohl na stole vybírat z hromady nabídek. Momentálně bere v potaz jakéhokoliv zájemce. "Mým cílem je nyní pracovat a dokazovat," řeklo někdejší křídlo Columbusu, New York Rangers či Philadelphie.

V nejhorších časech Žerděv také hodně rychle poznal, koho může nazývat opravdovými přáteli a koho naopak ne. Spousty lidí z kdysi velmi blízkého okruhu se k němu otočily zády. „Když bylo všechno v pořádku, tak se tvářili jako nejlepší kamarádi. Na peníze, celebrity a párty se jich hned našlo dost. Jakmile jsem se ale dostal do potíží, všechny najednou jakoby odvál vítr,“ dodal zklamaně. Na závěr své zpovědi vyjádřil velký vděk všem, kteří ho neopustili. I díky nim prý začíná novou životní kapitolu.

Ruský forvard Nikolaj Žerděv strávil celou sezonu 2008-09 v dresu New York Rangers, za které v základní části nevynechal jediný zápas







