Premier League | Znovuzrození Leedsu: návrat řídil analytik Bielsa, neměl velké posily | iSport.cz

Marcelo Bielsa se ujal Leedsu v létě 2018, během dvou let ho dovedl do Premier League • Profimedia.cz

Fanoušci Leedsu v noci z pátku na sobotu nadšeně oslavovali postup do Premier League • Reuters

Fanoušci Leedsu v noci z pátku na sobotu nadšeně oslavovali postup do Premier League • Reuters

Fanoušci Leedsu v noci z pátku na sobotu nadšeně oslavovali postup do Premier League • Reuters

Fotbalisté Leedsu slavili v pátek postup do Premier League na hotelu • Twitter.com

Fotbalisté Leedsu se po 16 letech vrací do Premier League • Reuters

Leedsu pomohla k jistotě postupu prohra WBA, fanoušci hned vyrazili slavit do ulic • Profimedia.cz

Leeds se po 16 letech vrací do Premier League! Zlom přišel s příchodem trenéra Marcela Bielsy • Koláž iSport.cz

Na přelomu století patřil v Anglii ke špičce. Jenže pak přišly finanční problémy a Leeds během čtyř sezon zahučel z Premier League až do třetí ligy. Zlom přišel s příchodem argentinského stratéga Marcela Bielsy v létě 2018. Loni ještě postup mezi elitu nevyšel, letos už ano. Slavit se začalo v pátek večer, když aktuálně druhý West Bromwich Albion prohrál na hřišti Huddersfieldu. Slavný klub z Leedsu se vrací do nejvyšší soutěže po dlouhých 16 letech.

Leeds oslavil návrat do Premier League už dva zápasy před koncem druhé anglické ligy. Mezi elitu posunula slavný klub páteční prohra WBA v Huddersfieldu 1:2. Aniž by nastoupili ke svému utkání, o den později se mohli radovat i z celkového prvenství, když průběžně třetí Brentford nezvládl zápas na hřišti Stoke City (0:1).

U Elland Road, domácího stánku klubu ze severu Anglie, se v pátek večer sešly davy fanoušků. „Bylo to docela šílené. Všichni fanoušci se začali shromažďovat, byla to příjemná noc,“ řekl útočník Patrick Bamford pro BBC One. Sám páteční duel WBA sledoval se spoluhráči na hotelu.

„Tajně jsme se domlouvali, abychom sledovali zápas společně. Mysleli jsme si, že West Brom vyhraje. Upřímně jsme byli trochu překvapeni,“ usmíval se 26letý útočník, s 16 góly nejlepší střelec Leedsu.

S dojemnou gratulací přispěchal na Twitteru italský majitel klubu Andrea Radrizzani. „Cítím se velmi šťastný a hrdý na to, že řídím tak úžasný klub. Naši fanoušci, naši hráči, Marcelo (Bielsa) a celý realizační tým, naše vedení a všichni další zaměstnanci pracovali velmi tvrdě a ukázali bezpodmínečnou lásku k Leedsu a nekonečný závazek k dosažení našeho cíle a snu. JSME ZPĚT,“ napsal a přiložil fotografii, jak sedí na trávníku uprostřed stadionu.

Skvostné dva roky pod Bielsou

Vraťme se ale o pár let zpátky. Trojnásobný šampion Premier League z let 1969, 1974 a 1992 ještě na přelomu století patřil mezi anglickou špičku. Pravidelně se umisťoval mezi nejlepší pěticí, v kádru zářili hráči jako Alan Smith, Paul Robinson, Rio Ferdinand, Harry Kewell či Robbie Keane. V roce 2000 Leeds ve čtvrtfinále poháru UEFA vyřadil Slavii, o rok později si zahrál i semifinále Ligy mistrů.

Následně ale přišly finanční problémy a na ně navazující odchody klíčových opor. Sestup z Premier League přišel v sezoně 2003/04, jen o tři ročníky poté se navíc slavná značka pakovala až do třetí ligy. Návrat do Championship se podařil znovu po třech sezonách, následujících osm let se Leeds pravidelně umisťoval ve středu tabulky.

Naděje v lepší zítřky přišly až s nástupem nového majitele. Italský podnikatel Andrea Radrizzani se klubu ujal v roce 2017 a hned provedl čistku ve vedení. Na pozici sportovního ředitele nastoupil Victor Orta, výkonným ředitelem se stal Angus Kinnear. Oba dali hlavy dohromady a zrodila se myšlenka: Tým musí vést Marcelo Bielsa!

Trenér, který je proslulý svým náročným přístupem, převzal tým v létě 2018. Během přestupového období přišli jen dva hráči. I tak se z Leedsu, který v předchozím ročníku obsadil 13. místo, stal velmi rychle jeden z favoritů. Dlouho se držel na pozici zaručující přímý postup, v závěru mu ale došel dech a v následném play off nestačil na Derby County, které vedl Frank Lampard.

Posílení nepřišlo ani před stále probíhající sezonou. Na hostování sice přišlo pár mladíků, naopak ale odešli střelec Kemar Roofe a klíčový obránce Pontus Jansson. Ani jejich ztráta ovšem nebyla znát. Bielsa tentokrát už tým dotáhl k postupu, na které město z hrabství West Yorkshire čekalo dlouhých 16 let.

Dva roky stačily, aby se z Bielsy stala klubová legenda. Fanoušci ho zbožňují, město dokonce po něm chystá pojmenovat jednu z ulic. Před sobotním tréninkem čekalo na Argentince velkolepé přivítání i v tréninkovém centru. Hráči při jeho příchodu tleskali a skandovali jeho jméno.

Leeds players gave Marcelo Bielsa a hero's welcome to training today 😂👏



(via luke_ayling2/Instagram) pic.twitter.com/BUuiekni8E — ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2020

Za dvě sezony v The Championship se Leeds pod Bielsou, který si libuje ve videoanalýzách a lpí na úzkém kádru, po ani jednom kole nepropadl na horší než páté místo. Jen po třech kolech byl mimo elitní trojku, pětatřicetkrát pak držel první místo a ve stejném počtu případů byl druhý.

Téměř osmisettisícové město se nyní může těšit na Premier League. O přístupu 64letého Bielsy má forvard Bamford už nyní jasno. „Upřímně? Nebyl bych překvapený, kdyby už sledoval všechny týmy v Premier League. Prostě tolik miluje fotbal, vždy analyzuje.“

Tabulka: