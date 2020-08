Premier League | Arsenal otočil finále s Chelsea. Slaví zisk 14. FA Cupu i místo v Evropě | iSport.cz

Jako by jim tohle finále bylo souzeno. Podíváme-li se na posledních dvacet ročníků FA Cupu, figuroval alespoň jeden z dua Arsenal, Chelsea v rozhodující bitvě o cenný pohár hned třináctkrát. Třikrát se o něj tyto londýnské celky utkaly spolu, naposledy v sobotu.

V předchozích dvou případech, v sezonách 2001/2002 a 2016/2017 byl úspěšnější Arsenal. V prvním případě zvítězil 2:0, což pro něj spolu s prvenstvím v Premier League znamenalo dokonce double. Před třemi roky pak vybojovali „kanonýři“ výhru 2:1. A stejný resultát přišel i tentokrát.

Jako první se ale ve Wembley prosadila Chelsea, už v 5. minutě. Christian Pulisic průnikovou přihrávkou našel Masona Mounta, od něj se míč přes obránce a Oliviera Girouda dostal zpět k Pulisicovi. A Američan překonal brankáře Emiliana Martíneze.

Postupem času ale začal otěže přebírat Arsenal. V 25. minutě se užuž radoval z vyrovnání, ale branka Nicolase Pépého kvůli ofsajdu neplatila. Dlouho ale tým Mikela Artety smutnit nemusel. O tři minuty později totiž srovnal na 1:1 Aubameyang. Útočník z Gabonu proměnil penaltu, kterou předtím sám získal. V souboji kapitánů ho fauloval César Azpilicueta, což posvětil i VAR.

Lídrovi Chelsea nebylo celkově přáno. Krátce poté, držíc se za stehno, usedl na trávník a kvůli zranění musel střídat. V jeho tváři se v tu chvíli dokonce objevily slzy. Jako by tušil, co přijde.

Komplikace pro partu Franka Lamparda tím totiž nekončily. Hned po startu druhé půle se do úniku dostal Pulisic, který s bolestivou grimasou v obličeji ještě vyslal míč směrem na branku, minul, ale zároveň to bylo poslední, co v utkání udělal. I on musel kvůli problémům se svalem střídat.

Sen Blues o trofeji se sesypal, když v 67. minutě Arsenal dokonal obrat. Po průniku Héctora Bellerína posunul Pépé míč Aubameyangovi, který si poradil s Kurtem Zoumou a následně přehodil gólmana Willyho Caballera – 2:1. Prakticky hned vzápětí byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen Mateo Kovačič.

Gunners už pak v početní výhodě dovedli finále do úspěšného konce a mohli se radovat ze zisku rekordního 14. FA Cupu. Zároveň využili šanci, jak se kvalifikovat do základní skupiny Evropské ligy. Osmé místo v Premier League totiž na evropské poháry nestačilo.

Smutní naopak Tottenham, který by do skupiny EL šel v případě výhry Chelsea. Takto si bude účast muset vykopat v předkolech. O poháry pak přišel Wolverhampton, který snil právě o předkolech, ale to vítězství Arsenalu zhatilo.

Finále FA Cupu:

Arsenal - Chelsea 2:1

Branky: 28. z pen. a 67. Aubameyang - 5. Pulisic