Sánchez o noční můře v United: Po prvním tréninku bych zrušil smlouvu

Když bychom vybírali nejhorší transfery posledních let, přesun Alexise Sáncheze z Arsenalu do Manchesteru United výměnou za Henrika Mchitarjana by v pomyslném žebříčku byl hodně vysoko. Chilská hvězda na Old Trafford přicházela jako jedna z hvězd Premier League, nové angažmá jí ovšem vůbec nesedlo. Sánchez teď sám natočil video, kde o působení v United otevřeně promluvil. A přiznal, že hned po prvním tréninku by nejradši roztrhal smlouvu.

Jednatřicetiletý ofenzivní hráč měnil klub v lednu 2018. Za Arsenal tehdy dával mraky gólů a sbíral i asistence, čekalo se, že fotbal „rudých ďáblů“ posune o level výš. Jenže on se za rok a půl v lize trefil jen třikrát! A v týmu postupně ztrácel své postavení. Když se v srpnu 2019 objevila možnost jít hostovat do Interu Milán, Sánchez ji bral jako vysvobození. A teď už je hráčem italského giganta natrvalo.

V Manchesteru přitom měl královskou smlouvu, podle britských médií si vydělal 560 tisíc liber týdně (cca 16,5 milionu korun). I přesto jako hráč United prožil noční můru, čelil taky hlasité kritice od fanoušků nebo legend klubové historie.

„Chci o svém angažmá v United promluvit, zaznělo spoustu věcí, kvůli kterým vypadám špatně. Když jsem dostal příležitost jít do klubu, lákalo mě to. Jako kluk jsem měl Manchester hodně rád,“ začal Sánchez své vyprávění v šestiminutovém videu na Instagramu.

„Podepsal jsem smlouvu a neměl jsem tolik informací, co se dělo kolem. Někdy si všechno úplně neuvědomíte, dokud tam nejste. Já si spoustu věcí uvědomil hned na prvním tréninku. Pak jsem přijel domů a říkal agentovi: Můžeme tu smlouvu zrušit a vrátit se do Arsenalu? Začal se smát, já říkal, že mi něco nesedí,“ popisoval Sánchez špatné úvodní dojmy.

Zmínil také utkání s West Hamem, kdy jej kouč José Mourinho v září 2018 úplně vynechal z osmnáctičlenné nominace. To pro chilskou hvězdu bylo něco nepředstavitelného. „Nic takového se mi nikdy nestalo. Trápilo mě to a říkal jsem si, že to není možné. Během pěti měsíců jsem se z jednoho z nejlepších hráčů v Premier League stal hráčem, který nehraje. Byl jsem opravdu smutný. Další den jsem si dal trénink navíc, protože miluju to, co dělám,“ tvrdil Sánchez.

Zmíněný zápas United prohráli 1:3, Mourinhova pozice v té době postupně slábla. O pár měsíců později byl vyhozen. Místo něj přišel Ole Gunnar Solskjaer, Sánchez se ale ani pod ním (i vinou zranění) nestal očekávanou oporou.

„S novým trenérem jsem si chtěl promluvit. Řekl jsem mu, že se potřebuju nadechnout a mám možnost jít do Interu. Neměl s tím žádný problém,“ uvedl dvojnásobný vítěz mistrovství Jižní Ameriky.

Pak se ještě vrátil k novinářům, kteří se k němu prý nechovali vždycky fér. „Psali o mně, aniž by věděli co a jak, bolelo to. To samé bývalí hráči, kteří vůbec nevěděli, co se uvnitř klubu děje. Jelikož chtěli někoho obvinit, obviňovali mě,“ vzkázal Sánchez.

V té době ho hodně kritizoval třeba Gary Neville, legendární pravý bek. „Sánchez je absolutní katastrofa. Vůbec nechápu, co se s ním děje,“ říkal v roce 2019 mimo jiné pro Sky Sports. V podobném duchu se vyjádřil i Paul Scholes.

Tuhle éru už má Sánchez každopádně za sebou, teď je hráčem milánského Interu.