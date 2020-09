Dojemný vzkaz fanouškům United. Nechte Donnyho snít, píše Van der Sar

Nejde o obvyklé gesto, právě díky tomu ale umocňuje poselství. Bývalý legendární nizozemský gólman a klubová ikona Manchesteru United Edwin van der Sar zaslal fanouškům „Rudých ďáblů" otevřený dopis. Důvod? Přestup 23letého záložníka Donnyho van de Beeka, za nějž klub z Old Traffordu poslal do Amsterdamu, v němž Van der Sar působí, víc než miliardu korun.

„Doufám, že se vám daří dobře," stojí v dopise hned na začátku. Adresáti jsou jasní - všichni fanoušci Manchesteru United. „Zdá se, že se naše cesty znovu střely. Jeden z nás se k vám brzy připojí. Jako mnoho našich hráčů působil v klubu od doby, kdy byl ještě malý kluk," pokračuje Van der Sarův vzkaz. Bývalá hvězda je v Ajaxu od roku 2016 generálním ředitelem (funkcionářem se stal už během listopadu 2012).

„Krátce po debutu se stal jedním z našich nejlepších, obzvlášť poslední roky byly skvělé. Od finále Evropské ligy, jízdu Ligou mistrů až po vítězství v domácí lize," pokračoval ikonický gólman, který sváděl četné bitvy s českými hráči v dresu nizozemské reprezentace, s jasným odsazeným dodatkem. „Tým, jehož byl součástí, ukázal světu, kdo je a za čím si stojí."

Dopis pokračoval dovysvětlením. „Stejně jako vy si ceníme, že jsme jedni z nejlepších ve vývoji mladých hráčů. Dalo by se říct, že mladá hvězda (vaše posila) se stala ztělesněním této hrdosti." Jméno hráče přitom poprvé zaznělo až v samotném závěru, těsně před rozloučením.

„Jde zároveň o jeden z důvodů, proč ho nevidíme rádi odcházet. Ale chápeme, že nastal čas se posunout. Čas snít. A kde jinde by k tomu bylo lepší místo než právě ve vašem divadle. Věřte mi, já to vím," ohlížel se za šestiletým obdobím v dresu United aktuálně 49letý funkcionář. Naposledy nastoupil na Old Traffordu v roce 2011.

„Prosím, dobře se o Donnyho starejte. Pomozte mu snít. A užijte si budoucnost," zaznělo na spodní stránce listu těsně nad podpisem. Twitter, kam van der Sar svůj vzkaz umístil, zaplavily pozitivní ohlasy tisíců fanoušků.

Podle jejich slov se o Donnyho van de Beeka, jenž podle četných zdrojů včetně BBC dorazil do Manchesteru za 35 milionů liber (více než miliardu korun), postarají, jak nejlépe umí. A už se nemůžou dočkat, až teprve 23letý talent uvidí společně s těmi svými v akci.