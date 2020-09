Šílenec Bielsa jde uhranout Premier League. Mistr analýz, kde má limity?

Fotbalisté Leedsu se po 16 letech vrací do Premier League • Reuters

Leedsu pomohla k jistotě postupu prohra WBA, fanoušci hned vyrazili slavit do ulic • Profimedia.cz

Fanoušci Leedsu v noci z pátku na sobotu nadšeně oslavovali postup do Premier League • Reuters

Fanoušci Leedsu v noci z pátku na sobotu nadšeně oslavovali postup do Premier League • Reuters

Fanoušci Leedsu v noci z pátku na sobotu nadšeně oslavovali postup do Premier League • Reuters

Marcelo Bielsa s Leedsem míří do Premier League • Profimedia.cz

Používá neotřelé způsoby. Hráče dokáže přimět, aby se naprosto oddali jeho myšlenkám a vizím. Bielsu si v Leedsu, městě na řece Aire, zamilovali. Aby taky ne, když v minulé sezoně s třiadevadesáti body jasně ovládl druhou ligu. A po šestnácti letech vrátil tradiční klub mezi anglickou smetánku.

Tenhle chlapík za sebou už má pestrou kariéru. Vedl mimo jiné Espanyol Barcelona, Marseille, Lazio nebo i argentinskou a chilskou reprezentaci. Až teď v Leedsu se však o jeho stylu práce mluví stále častěji. Vždyť před pár týdny se dokonce spekulovalo o tom, že Lionel Messi by svého krajana rád měl v Barceloně.

Ten v té době totiž neměl s Leedsem podepsanou novou smlouvu. Během pátku však těsně před startem sezony definitivně stvrdil, že na severu Anglie stráví ještě minimálně další rok.

Bielsa celý svůj život strávil detailními studiemi soupeřů a taktických plánů, neustále přemýšlí, jak se posunout dopředu. Ví, že vítězství mohou přinést i ty největší maličkosti. Proto třeba v roce 2004, kdy Argentinu dovedl k triumfu na olympiádě v Aténách, šel na stadion už den před finále. Duel s Paraguayí totiž začínal v deset ráno a on chtěl znát přesnou polohu slunce, aby věděl, jestli nějak může ovlivnit jeho hráče.

Fotbalem je doslova posedlý. Ne nadarmo se pro něj vžila přezdívka El Loco (Šílenec). Jednou během rozhovoru dostal otázku na své vánoční plány, v té době byl zrovna bez angažmá. Odpověděl, že denně hodlá dvě hodiny cvičit a dalších čtrnáct sledovat fotbalová videa. S nejrůznější datovými analýzami a technickými možnostmi obecně rád pracuje.

Tyto (a mnohé další) historky z jeho života teď vyšly v nové autobiografii s názvem Kvalita šílenství: Život Marcela Bielsy.

„On je manažer, kterého opravdu nechcete naštvat, když vám řekne, co máte udělat,“ líčí Kalvin Phillips, záložník Leedsu, kterého dobré výkony vystřelily až k úterní premiéře v anglické reprezentaci. Právě pod Bielsou se jeho potenciál naplno rozvinul, původně útočník se stal zodpovědně bránícím středopolařem.

Fotbalisté kouče respektují, protože ví, že jeho plány fungují. Mužstvo neustále řídí, učí své svěřence nad hrou víc (a lépe) přemýšlet.

Bielsu dobře zná i Mauricio Pochettino, někdejší úspěšný trenér Tottenhamu. Jeho krajan jej ještě jako hráče vedl v Espanyolu. „Tehdy mě probudil z období letargie. Byl jsem ztracený ve své komfortní zóně a ani jsem o tom nevěděl,“ vzpomíná Pochettino, který se od Bielsy výrazně inspiroval i ve své manažerské kariéře.

Bude teď velmi zajímavé sledovat, jestli Leeds obstojí i v nabité konkurenci Premier League. Zafunguje „totální“ fotbal taky proti Chelsea, Liverpoolu nebo Manchesteru City? Kádr v létě rozšířili třeba útočník Rodrigo z Valencie nebo obránce Robin Koch z Freiburgu. A celé město věří, že nováčkovská euforie přinese minimálně záchranu.

Je čitelný a nezvládá finiš, zní od kritiků

Abychom ale jen nechválili... Jestli je Bielsa za něco kritizovaný, jsou to závěry sezon. Hráči jako by kvůli náročnému stylu už nedokázali zařadit vyšší rychlost, která je ve finiši ročníku potřeba. Možná i proto dvacet let čeká na ligovou trofej.

„V posledních měsících už jsme nemohli. Naše nohy jednoduše řekly stop. Často jsme hráli ve stejné sestavě. Upřímně – fyzicky jsme byli na dně,“ popisoval v roce 2012 Ander Herrera, když Bilbao pod Bielsou nezvládlo finále Evropské ligy ani Španělského poháru.

A někdo zase zmiňuje, že jednotný herní styl někdy může být až příliš čitelný. „Neměl žádné další alternativy, žádné odlišné nápady. Každý pak věděl, co uděláme,“ tvrdí nejmenovaný zdroj o MS 2002, kde Argentina vůbec nepostoupila ze skupiny.

Až první zápasy napoví, jak si nováček Premier League povede. Jisté každopádně je, že nudit Leeds určitě nebude. A na závěr nechme promluvit Bielsu, hlavního strůjce vzestupu známé značky. „Přesvědčení je základním prvkem trenérské profese. Pokud nejste přesvědčený sám, pak nepřesvědčíte ani nikoho dalšího.“

Ukáže Anglii, čím je výjimečný?