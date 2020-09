Liverpool 60 utkání doma bez prohry. Leeds? To byl zápas, smekl Klopp

"To byl zápas. Skvělý soupeř i výkon od obou týmů. Fotbal ve své nejlepší podobě. Byla to pořádná podívaná, to mám rád," řekl třiapadesátiletý Klopp v rozhovoru pro Sky Sports. "Reds" doma v lize neprohráli v 60. utkání po sobě.

"Když padne sedm gólů, tak musel někdo udělat chybu. Takový počet branek v jednom zápase je velmi vzácný. Nechali jsme si prostor pro zlepšení obrany, řeknu to takhle. V prvním utkání to ale není neobvyklé. Měli jsme si vést lépe. Když vás ale soupeř k chybám nutí, a od toho tu Leeds byl, pak se to může stát," uvedl rodák ze Stuttgartu.

Podle něj se na mužstvu negativně projevila reprezentační pauza, která začátku Premier League předcházela, a rovněž přípravné období. "Není to jako ježdění na kole, v přípravném období můžete něco ztratit a pak chvíli trvá, než se všechno zase sejde. Utkání ve mně vzbuzuje optimismus," prohlásil někdejší trenér Mohuče a Dortmundu.

Nadchl ho výkon Salaha, který dvě ze tří branek dal z penalt a další přidal parádní ranou do šibenice. "Je to výjimečný hráč. Ano, třikrát se zapsal mezi střelce, ale jeho celkový výkon byl v takovém zápase jedinečný. Stoprocentně si góly zasloužil. Neustále presoval a byl všude, působil soupeři obrovské problémy a byl skvělý v situacích jeden na jednoho," ocenil Klopp osmadvacetiletého Egypťana.

"Ze všech výkonů, co za nás Mo předvedl, byl tenhle rozhodně jeden z lepších. Měl by na to být pyšný, protože je výjimečné mít taková čísla. Ať to pokračuje dlouho, jak si rád v takových okamžicích říkám," uvedl Klopp, který s "Reds" v minulé sezoně vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA i klubové mistrovství světa a letos v létě je po 30 letech dovedl k anglickému titulu.

Pochválil také Leeds, který v minulém ročníku ovládl druhou ligu a po 16 letech se vrátil mezi elitu. "Leeds prožije dobrou sezonu, pokud udrží takovou intenzitu. Dokázali to ve druhé lize, kde se hraje víc zápasů, tak proč by se jim to nepovedlo?" konstatoval Klopp, který se za uplynulý ročník dočkal ocenění pro nejlepšího trenéra v anglickém fotbale i Premier League.