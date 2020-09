Po nejistotě hattrick. Havertz zazářil, Lampard vysvětlil pomalý start

Proti Brightonu (3:1) i Liverpoolu (0:2) hrál Havertz z pravého křídla, zápasy mu ale moc nesedly, proti úřadujícím mistrům dokonce střídal o poločase. V poháru proti druholigovému Barnsley (6:0) mu Lampard našel nové místo, německý talent nastoupil jako „desítka“ za Tammym Abrahamem, pravé křídlo si osvojil Callum Hudson–Odoi.

Změna přinesla ovoce – Havertz dal tři góly a na jeden další nahrál Rossu Barkleymu. To vše za 66 minut! Hattrick navíc završil tím, že si vychutnal vyběhnuvšího gólmana a míč pak jen doťuknul do prázdné brány. Dokonalý výkon.

„Mám z Kaie obrovskou radost. Dnešní noc mu vyšla přesně tak, jak jsem doufal,“ zářil trenér Frank Lampard. „Neměl žádnou předsezonní přípravu, i jednání o přestupu ho o pár dní připravila,“ vysvětlil, proč rekordní posila „blues“ začala sezonu trochu pomaleji.

„Dnes ukázal velmi dobře to, co od něj chceme, a to i v případě práce bez míče. Výborně vybojoval balon před gólem Rosse Barkleyho. Měl dost prostoru a dobře se pohyboval ve středu hřiště,“ ocenil Lampard Havertzovy kvality mimo střílení branek.

Jednadvacetiletý Němec měl ze svého prvního hattricku pochopitelně velkou radost. „Jsem rád za tři góly a hlavně výhru, doufám, že takhle budeme pokračovat i dál,“ zmínil Havertz, a ocenil spolupráci s dalším mladým hráčem, hroťákem Tammym Abrahamem. „Je to velmi dobrý útočník. Na hřišti nám to klapalo. Hráli jsme spolu poprvé, ale jako desítka jsem si s ním na pozici útočníka velmi rozuměl,“ řekl.

Fanoušci Chelsea budou doufat, že už kvalitně rozehraný Havertz pomůže ke stoupání ligovou tabulkou. „Blues“ v létě mocně posílili, po dvou kolech ale mají jednu prohru a jednu výhru a skóre 3:3 a jsou zatím jedenáctí. Možnost zlepšení přijde už v sobotu, kdy si zahrají s nováčkem z West Bromwiche. Ten je zatím v lize poslední a za dva zápasy už stihl inkasovat osm branek. Nabitá ofenziva Chelsea jistě ráda přidá pár dalších.