Snový debut za United a TOP zákrok. Nahradí Henderson De Geu?

Favorit se na hřišti týmu, který v minulé sezoně druhé anglické ligy skončil těsně nad pásmem sestupu, dlouho trápil. Do vedení se dostal ve 14. minutě díky penaltě Juana Maty, na pojistku ale čekal až do samého závěru, kdy se v rychlém sledu trefili střídající Marcus Rashford a Mason Greenwood. Ještě za stavu 1:0 přitom pro Solskjaerův tým mohlo být zle, když Luton při jedné z mála šancí málem vyrovnal.

Hlavička Toma Lockyera v 81. minutě byla suverénně největší šancí Lutonu na vyrovnání. Jenže debutující Dean Henderson předvedl famózní reflexivní zákrok a jeho pokus vyškrábl. Po klíčovém momentu zaplnily sociální sítě vzkazy fanoušků, které hovoří jasně: „Budoucnost United je v dobrých rukou!“

23letý Henderson si první čisté konto ve své soutěžní premiéře za „rudé ďábly“ náležitě užil. „O tomhle jsem snil celý život! Debut za klub, který miluju, to je neuvěřitelný pocit. A navíc s výhrou a čistým kontem!“ zářil na Twitteru.

Člen širšího kádru anglické reprezentace si na svou šanci v A týmu manchesterského velkoklubu počkal náležitě dlouho. Do mládežnického systému United patří od roku 2011, o čtyři roky později podepsal první profesionální kontrakt. Od té doby putoval po hostováních, chytal čtvrtou ligu v Grimsby Town, pak třetí ve Shrewsbury. Krok, který nejvíce nakopl jeho kariéru, přišel v roce 2018, kdy odešel na hostování do Sheffieldu United. Jedničkou „blades“ byl dva roky a fantastickými výkony jim pomohl nejen k postupu z Championship do Premier League, ale i k nečekanému devátému místu v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže.

Právě jeho druhý rok v Sheffieldu z něj udělal kandidáta na jedničku United. Zatímco Henderson klíčovými zákroky a dokonalou koncentrací pomáhal týmu Chrise Wildera sbírat nečekané množství bodů a skončit i z pozice nováčka v horní polovině tabulky, David de Gea prožil na Old Trafford asi nejhorší sezonu plnou chyb. I proto fanoušci volali po tom, aby 23letý Angličan už neodcházel hostovat a snažil se zabojovat o pozici jedničky „rudých ďáblů“.

To se přesně stalo. První zápas v lize zatím odchytal zkušenější De Gea, nezabránil ale prohře 1:3 s Crystal Palace. Henderson sice svůj skvělý výkon podal „jen“ proti druholigovému Lutonu, i tak ale začínají sílit hlasy volající po tom, aby od příštího ligového kola (v sobotu v Brightonu) odsunul španělského kolegu na lavičku.

Trenér Ole–Gunnar Solskjaer zatím celou situaci komentuje diplomaticky. „Brankář proti Lutonu odvedl dobrou práci. Dobře ho procvičili. Naši brankáři musí zůstat koncentrovaní. To se Davidovi dařilo několik let,“ pochválil norský kouč oba své gólmany. Kdo z nich začne v brance v sobotním klání proti Brightonu neodkryl, fanoušci ale mají jasno: Je čas na změnu, budoucnost United má jméno Dean Henderson.