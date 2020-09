Syn krále autů válí za City. Delap (17) dal krásný gól, pomohla marodka

Pamatujete si Roryho Delapa? Příležitostný irský reprezentant hrál v záloze za Stoke, Southampton či Derby, víc než hrou nohama se ale proslavil jinou disciplínou. Jakožto bývalý oštěpař uměl hodit nebezpečný dlouhý aut jako nikdo jiný, po konci kariéry dokonce tuhle dovednost jezdil po klubech vyučovat. Příjmení Delap se teď do povědomí fanoušků anglického fotbalu vrací – Roryho teprve sedmnáctiletý syn Liam patří Manchesteru City, ve čtvrtek dostal poprvé příležitost nastoupit za áčko. Chytil ji za pačesy, k pohárové výhře 2:1 nad Bournemouthem přispěl gólem.

Trenéru Guardiolovi se při pohledu na výpis marodících hráčů musely pořádně protáčet panenky. Před čtvrtečním zápasem v Carabao Cupu s Bournemouthem si vypočítal, že z A týmu mu zbylo zdravých jen třináct hráčů. V zápase tak dostali v základní sestavě šanci mladíčci, které si City piplá v akademii, a za normálních okolností by měli na posun do prvního mužstva ještě chvíli čas. Na levém beku nastoupil Španěl Adrian Bernabé (19), vedle do áčka nakoukávajícího Erica Garcíi (19) se ve stoperské dvojici poprvé postavil Taylor Harwood-Bellis (18), střed zálohy vedle nedávné posily Rodriho obsadil Thomas Doyle (18) a na hrotu se místo Agüera či Gabriela Jesuse nabízel Liam Delap (17).

Právě on ze všech mladých talentů zazářil nejvíce. Už v osmnácté minutě si vytáhlý útočník naběhl na pas Phila Fodena a ránou umístěnou na milimetr přesně do horního rohu branky otevřel skóre.

Trenér Guardiola ho po zápase, který jeho tým nakonec vyhrál 2:1, s radostí pochválil. „Liam, kterému je teprve sedmnáct, je po fyzické stránce úplně jiný typ útočníka, než jaké tu jinak máme. Už z tréninků víme, jak dobrý zakončovatel je. Teď musí jen zůstat v klidu a dál pracovat. Máme z jeho výkonu velkou radost,“ sdělil katalánský kouč a potvrdil, že forvard s číslem 48 by mohl brzy naskočit znovu. „Máme jen 13 zdravých hráčů, potřebujeme lidi z akademie. S tím, jaké problémy máme v útoku, máme jasno v tom, že s námi zůstane, využijeme ho,“ ujistil.

Delapova kariéra letí k výšinám závratnou rychlostí. Do mládežnického systému City patří teprve od loňska, předtím ho vychovávalo Derby County, kde jeho tatínek Rory odehrál (a odházel) 113 zápasů a po konci hráčské kariéry tam i trénoval. Liam ale není nesmlouvavý defenzivně laděný hráč po otci, ale ofenzivní dravec, a góly mu vystřílely místo na prestižnější adrese. Sedmi góly a šesti asistencemi pomohl osmnáctce City k triumfu v U18s Premier League Cupu, a i díky rozsáhlé marodce se hned posunul na nejvyšší úroveň. První ligový zápas s Wolves (3:1) ještě celý sledoval z lavičky, v poháru už ale přišla jeho chvíle.

Útočník, který v sobě mísí sílu, rychlost i přesnost v zakončení, si užívá každou chvíli, kterou může strávit vedle superhvězd z áčka City pod vedením jednoho z nejlepších trenérů světa. „Trénování s áčkem je skvělý zážitek. Hrají tu ti nejlepší z nejlepších, mohu se od nich učit a zjišťovat, jaké to je být na nejvyšší úrovni, a co musíte udělat, abyste se na ni dostali,“ komentoval pro klubový web na začátku sezony.

City už v neděli čeká střet s ofenzivním uragánem z Leicesteru, který se po výhrách 3:0 a 4:2 uvelebil v čele tabulky. Delap po povedeném pohárovém debutu bude doufat, že mu Guardiola bude chtít nadělit první ligové minuty právě v tomhle šlágru.