Last minute nákupy v Anglii: z druhé ligy za miliardu, koho loví West Ham?

"Byl bych rád, kdyby zůstal, ale upřímně nevím, jak to všechno dopadne. Za správnou cenu bychom ho mohli prodat, ale budeme rádi, když tu bude hrát dál," řekl nejistě klubový šéf Thomas Frank. O Benrahmu prý má eminentní zájem West Ham, ta "správná cena" by měla činit nějakých 25 milionů liber (740 milionů korun).

28letý King měl v lednu blízko návratu na Old Trafford, United ale tehdy upřednostnili hostování Odiona Ighala. Kromě West Hamu se o něj teď zajímá i West Bromwich, ten má ale proti "kladivářům" výrazně menší rozpočet. King má před sebou poslední rok smlouvy a měl by stát zhruba 12 milionů liber (355 milionů korun).

Tottenham za Rodona už dříve nabídl 7 milionů liber (207 milionů korun) plus bonusy, Swansea ale tuhle možnost smetlo ze stolu se slovy: Joe půjde minimálně za 20! Kromě Mourinhova klubu se o šikovného zadáka zajímá i Leicester, trenér Brendan Rodgers by ale podle posledních zpráv nechtěl přivést Rodona teď, ale buď v zimě, nebo až příští léto.

Dres Swansea poprvé navlékl, když mu bylo sedm let, teď by se poprvé (s výjimkou hostování) mohl stěhovat pryč. Velšan Rodon je vysoký stoper, kterému míč u nohy rozhodně nepřekáží, ve 22 letech už má za sebou i šest zápasů za reprezentační áčko.

Troy Deeney (Watford)

Watfordu reálně hrozí ještě jedna velká ztráta. Kapitán Troy Deeney, jeden ze symbolů klubu, je po deseti letech věrné služby jednou nohou venku. Ve 32 letech by si ještě chtěl zahrát nejvyšší soutěž. Podle posledních informací o něj stojí Brighton, Southampton, nebo nováček West Bromwich. Ve hře je i možnost, že by nešlo o úplný přestup, ale jen o roční hostování. Pokud by se Watfordu už na první pokus podařilo vrátit do Premier League, Deeney by v comebackovém ročníku zase navlékl jeho dres.