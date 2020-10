Bitva o Liverpool: milník pro Salaha, Van Dijk měsíce mimo i VAR

Je hlavním mužem liverpoolské obrany. Možná nejlepším obráncem na světě. Reds o klenot svých zadních řad ale v utkání s Evertonem přišli. Po střetu s brankářem Jordanem Pickfordem zůstal urostlý Nizozemec sedět na trávníku a vzápětí vystřídal. „Pickford ho vyřadil ze hry. Virgil dokáže hrát přes bolest, ale nešlo to. Není to dobré, ale musíme si počkat,“ konstatoval po utkání Jürgen Klopp. Trenérovy obavy se potvrdily později. Van Dijk by měl být mimo hru s poraněným předním zkříženým vazem sedm až osm měsíců. Zřejmě kvůli těsnému ofsajdu, který situaci předcházel, evertonský gólman nedostal ani žlutou kartu. „Ten zákrok měl být jasně potrestán červenou kartou. Bezohledný faul, který mu mohl ukončit kariéru,“ reagovala Alex Scottová, obránkyně Arsenalu a anglické reprezentace, ve studiu BBC. „Způsob, jakým tam Pickford šel, byl opravdu nebezpečný. Obě nohy měl vysoko, jednu dokonce ve výši kolene. Měl štěstí, že nebyl vyloučen,“ podotkl Jermaine Beckford, bývalý útočník Leedsu.

Milimetrový VAR

Do merseysideského derby zasáhl dvakrát VAR. V obou případech se postavil proti Liverpoolu. Ten přišel kvůli milimetrům nejprve o penaltu, následně s velkou pravděpodobností o vítězný gól. U prvního momentu se těsně za obranou objevil Virgil van Dijk. Při dokončení akce ho sestřelil gólman Jordan Pickford, ale kvůli ofsajdu se penalta nekopala. V nastavení druhé půle se užuž radoval Jordan Henderson z branky na 3:2, jenže… Sadio Mané, který mu předložil pas mezi penaltu a malé vápno, byl předtím v těsném ofsajdu. Gól tak neplatil a derby skončilo nerozhodně 2:2. „U Virgila jsem to zpětně neviděl, ale chvíli to trvalo, tudíž to asi nebyl velký ofsajd. U Jordana jsem to zhlédl jen krátce, neviděl jsem tam ofsajd. Někdo tak ale rozhodl, proto to tak je,“ řekl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Ofsajdové postavení Virgila van Dijka • Foto Twitter/DaleJohnsonESPN