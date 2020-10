Werner prvně pálil za Chelsea v lize: Šťastný jsem napůl. Kepa chyboval

Štěstí přešlo v zklamání. Letní posila Chelsea Timo Werner se poprvé trefila v Premier League. Proti Southamptonu (3:3) dokonce německý kanonýr udeřil dvakrát. K tříbodovému zisku to ale nevedlo. Zaváhání brankáře Kepy Arrizabalagy a také gól v nastavení druhé půle připravily Blues o dvoubrankové vedení i výhru. Klíčovou roli u poslední branky střetnutí sehrál Theo Walcott, který nastoupil za Southampton poprvé od odchodu do Arsenalu v roce 2006.

Prosadil se v pohárovém střetnutí s Tottenhamem (1:2 po pen.), v Premier League ale na první trefu čekal. Až do sobotního odpoledne. V 5. kole nejvyšší anglické fotbalové soutěže už se Timo Werner, letní posila Blues, gólu dočkal. A ne jednoho.

Už v 15. minutě ukázal svou extratřídu. Přihrávku Bena Chilwella si chytře pustil mezi nohama za sebe, čímž přelstil obránce, zasprintoval do vápna, kde si poradil s přesilou protivníků a propálil Alexe McCarthyho. Jak vytříbeným střelcem je, předvedl podruhé v 28. minutě. Jorginho vyslal nákop za defenzivu Saints, Werner zvládl osobní souboj s Janem Bednarkem, přehodil si vyběhnuvšího McCarthyho a hlavou poslal míč do prázdné branky.

Timo Werner's second goal.



You will not find a better assist all month. Take a bow, Jorginho.



pic.twitter.com/bTQJgLVWcM — ExpectedChelsea (@ExpectedChelsea) October 17, 2020

„Mám z gólů radost, ale vždy chci hlavně vyhrát. Jsem šťastný tedy jen napůl,“ přiznal Werner. „V posledních třech zápasech jsme inkasovali šest branek a nejsme tam, kde bychom chtěli být - tedy abychom bojovali o titul. V Německu vždy říkáme, že obrana vyhrává tituly. Pokud tolikrát inkasujete, je těžké vyhrát zápas natož titul. “

„Věděl jsem, že přijde chvíle, kdy vstřelí svůj první gól v Premier League. Doufal jsem ale, že to nebude proti nám. Když mu dáte prostor, je už pak těžké ho bránit. Jsem ale rád, že Timo hraje v Anglii. Pro fanoušky je fantastické takového hráče sledovat. Kdybychom si neodvezli bod, tak bych za něj ale tak šťastný nebyl,“ nadlehčil situaci trenér Southamptonu Ralph Hasenhüttl.

„Skvělé góly. Tyto momenty od něj i dalších přijdou, ale musíme být pevnější v obraně a vyvarovat se individuálních chyb, díky kterým se dostávají naši soupeři do šancí,“ konstatoval kouč Chelsea Frank Lampard.

Jako by tím narážel zejména na druhou inkasovanou branku, kdy se již poněkolikáté „blýskl“ gólman Kepa Arrizabalaga. Nejprve netrefil ve vápně přihrávku Kurta Zoumy a když už to vypadalo, že společně s Andreasem Christensenem požár po chybě uhasí, tak místo odpálení míče přišlo doslova nechtěné zpracování pro Che Adamse, který vyrovnal v 57. minutě na 2:2.

That’s how much he trusts Kepa pic.twitter.com/vGwjrOQ0eM — 𝗔𝘆𝘀𝗵𝗮 𝗥𝗶𝗱𝘇𝘂𝗮𝗻 (@ayshardzn) October 17, 2020

Vzápětí se ale znovu ukázal Werner, když si naběhl na pas Christiana Pulisice a předložil gólovou přihrávku Kaiovi Havertzovi.

Náskok drželi Londýňané až do nastaveného času, kdy přišla chvíle navrátilce do Southamptonu Thea Walcotta. Ten po standardní situaci napálil odražený míč zpět do vápna přesně k svému spoluhráči JannikuVestergaardovi, a ten hlavou vyrovnal. „Hrajeme jiným způsobem, než na co byl zvyklý. Nicméně ukázal, že nám pomůže. Mohl dát i gól. Jeho poslední střela nebyla nebyla dokonalá, ale jsem šťastný, že je tady,“ podotkl Hasenhüttl.