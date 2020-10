Z Madridu do blázince! Bale naskočil do kolapsu, Španělsko se baví

Baleův příbeh je známý. V barvách Realu Madrid prožil skvělé roky, získal spoustu trofejí. Ale během minulé sezony jako by se tenhle vztah definitivně vyčerpal. Ofenzivní hráč vypadl ze sestavy, místo toho, co (ne)předváděl na hřišti, se řešily spíš jeho výroky nebo bizarní gesta na lavičce náhradníků.

Proto když se v létě objevila možnost jít hostovat do Tottenhamu, odkud Bale do Španělska před sedmi lety odcházel, nebylo co řešit. A v neděli přišla obnovená premiéra.

Velšan naskočil do hry ve chvíli, kdy jeho tým vedl 3:0, zdálo se, že závěrečné minuty už budou jen formalitou. Jenže West Ham dvěma rychlými trefami snížil a ve čtvrté minutě nastavení úžasnou bombou srovnal Lanzini. I proto, že Bale za stavu 3:2 jednu slušnou příležitost nevyužil.

A španělská média, která o něm v poslední madridské sezoně nepsala zrovna pozitivně, se pochopitelně celkem dobře bavila. „Na jeho návrat jsme měsíc čekali, protože se vrátil zraněný, teď to vypadá, že jeho prokletí přetrvává. Jen co nastoupil, padal jeden gól West Hamu za druhým,“ napsal deník Diario AS. Podobně se vyjádřil i deník Marca: „Možná by bylo lepší, kdyby z lavičky vůbec nevstával.“

Pozadu nezůstala ani média na britských ostrovech. Bulvární Mirror si pomohl hříčkou slova neuvěřitelné „IncrediBale“ a všeříkající byla titulní strana deníku Metro se vzkazem „Z Madridu do blázince“. Asi tak si Bale v neděli opravdu mohl připadat...

Co na jeho návrat s trpkým koncem říkal kouč Tottenhamu José Mourinho? Podle něj Velšanův příchod do hry jeho spoluhráče nijak neovlivnil.

„To si upřímně nemyslím. Myslím, že bylo dobré rozhodnutí, aby Gareth nehrál od začátku. To rozhodnutí ukázalo, že on tady v týmu nemá žádnou krásnou židli, na kterou se usadí hned, jak to poprvé půjde. Jde i o zprávu pro mužstvo, každý musí o svou pozici bojovat,“ podotkl Mourinho.

Jinak však Bale podle něj zapadl do kabiny velmi dobře. „Všichni ho přijali, každý ho má rád. A věřím, že i jemu se líbí, co tady našel. Všechno je pozitivní. Jen škoda, že nedal čtvrtý gól, ten mohl zápas zabít. Ale takový je fotbal,“ prohodil Mourinho.