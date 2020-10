Chelsea povolává do brány Čecha! Zápas bych zvládnul, říká legenda

Čech stál v mistrovském utkání v bráně naposledy 29. května 2019. Jako gólman Arsenalu neuspěl s týmem ve finále Evropské ligy, na hřišti v Baku podlehl Chelsea 1:4. Poté svou famózní kariéru ukončil a přesunul se do funkcionářské role, vysokou pozici nyní zastává právě v Chelsea, kde zažil své největší úspěchy.

Nevyzpytatelná doba ale Čecha dostala do situace, že rukavice v ostrém zápase může natáhnout znovu. „Petr Čech byl zařazený na soupisku jako nouzový brankář,“ uvedla Chelsea v prohlášení u zveřejnění svého kádru pro probíhající ročník. Soupiska čítá 25 jmen, český gólman je napsán v pořadí jako 26. hráč. „Je to preventivní opatření kvůli nepředpokládanému vývoji nákazy COVID-19. Zaujal pozici hráče bez kontraktu,“ dovysvětlil klub.

K nečekanému rozhodnutí se vyjádřil i legendární gólman. „Důvodem je určitě pandemie, jelikož jsme sami viděli, že týmy musely dávat pozitivní hráče do izolace. Samozřejmě v současnosti máme brankářů dost, ale člověk nikdy neví. Tím, že bylo místo na soupisce a já jsem coby nouzová varianta připraven, tak jsme se tak rozhodli. Každopádně doufáme, že to nebude potřeba,“ uvedl Čech.

Na ostrý zápas v nejtěžší lize světa by si troufl. V 38letech sice už častěji nosí do práce oblek a míří do kanceláře, nicméně stále sportuje a s týmem v poslední době dokonce i trénoval. „Věřím, že bych ten zápas zvládnul, jelikož trénuji a udržuji se v kondici, a navíc v průběhu letošního roku, kdy se vytvářely bubliny a lidé se nemohli mísit, tak jsem s týmem trénoval. Pokud by opravdu došlo na to, že bych musel zápas odehrát, tak bych to zvládnul,“ dodal jeden z nejúspěšnějších fotbalistů české historie.

Pravděpodobnost, že by si do branky opravdu stoupl, je ale malá. Chelsea má momentálně k dispozici tři gólmany - Kepa Arrizabalaga plní roli jedničky, nicméně v poslední době několik zápasů nezvládl a jeho pozice slábne. Španělského brankáře doplňují zkušený Argentinec Willy Caballero (39 let) a Édouard Mendy (28).

„Největší slovo má trenér, který samozřejmě rozhoduje, kdo na soupisku jde a nejde a jaké jsou nouzové varianty a možnosti. Nakonec jsme se dohodli a byl to vlastně i jeho nápad, že když už s týmem trénuji, tak by bylo rozumné mě pro jakýsi nouzový případ napsat, i když samozřejmě doufáme, že to nebudeme potřebovat,“ dodal Čech.

Pokud opravdu nastoupí, vyběhne na trávník s číslem 39. „Bylo to tím, že jsem potřeboval volné číslo a ze všech čísel bylo volné to, se kterým hraju hokejové zápasy. Takže jsem neměnil a vybral si ho taky,“ prozradil.