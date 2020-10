Lampard o Čechovi na soupisce: Není to žádná nostalgie! Pořád je mladý

Petr Čech se v Chelsea naplno vrhl do nové role na funkcionářském poli • Profimedia.cz

Nečekaná novinka z tábora fotbalové Chelsea vyvolala značný poprask. Z Petra Čecha může být zase brankář! Po roce a půl, co fenomenální gólman ukončil kariéru, ho Frank Lampard dopsal na soupisku pro Premier League. „Pokud se dostaneme do krize, není nic lepšího, než mít u sebe Petra Čecha,“ pravil trenér „blues“ po úterním remízovém zápase Ligy mistrů se Sevillou (0:0).

Čech je připravený jako čtvrtý gólman pro případ, že by kádrem zacloumala koronavirová nákaza a mužstvo by přišlo o brankáře příčinou nemoci či nucených izolací. „Měli jsme v kádru místo. Tenhle rok je kvůli COVIDU úplně jiný, nikdo netuší, jaké hráče budeme postrádat. Petr stále dělá svou práci, ale je připravený, pokud ho budeme potřebovat,“ sdělil někdejší výjimečný záložník, který se přesunul na lavičku svého srdcového klubu.

Český gólman chytal naposledy před rokem v květnu finále Evropské ligy. To v dresu Arsenalu polykal hořkou porážku 1:4 právě od Chelsea. S aktivní kariérou poté skončil, vrátil se do Chelsea a přijal nabídku poradce sportovního a technického úseku klubu. Stále se ale udržuje v perfektní kondici a nyní je v případě nouze nachystaný zaujmout pozici v bráně v nejtěžší lize světa.

„Určitě to neděláme z nějaké romantické nostalgie,“ zdůraznil Lampard, který jako Čechův spoluhráč slavil v Chelsea triumfy v Lize mistrů, Evropské lize i domácí soutěži. „Petr nějakou dobu s našimi gólmany trénoval. Je velmi fit a pořád relativně mladý. Kariéru skončil ve chvíli, kdy pravděpodobně ještě mohl pokračovat. Ale rozhodl se v Chelsea přijmout jinou roli, ve které si vede velmi dobře,“ prohlásil legendární záložník.

„Nedokážu říct, jestli ho v bráně uvidíme, nebo ne. Záleží především na tom, jak se bude sezona vyvíjet vzhledem ke COVIDU a případným karanténám. Ale v případě Petra nebylo nad čím přemýšlet, může našim brankářům jenom pomoct. Patří k jedněm z nejlepších v moderní éře fotbalu,“ vysekl Lamapard poklonu svému někdejšímu parťákovi. „Pokud budeme v krizi, nemůžeme si přát nic lepšího, než mít Petra Čecha. Já ani nikdo jiný asi neočekával, co se ve světě odehraje v uplynulých sedmi měsících,“ završil Lampard.

Chelsea má k dispozici nejdražšího gólmana světa Kepu Arrizabalagu, kterému se ale v poslední době příliš nedaří. Úterní duel Ligy mistrů se Sevillou odchytal Edouard Mendy ze Senegalu, v kádru je ještě zkušený Argentinec Willy Caballero (39). Ten je ještě téměř o rok starší, než česká legenda.

„Věřím, že bych ten zápas zvládnul, jelikož trénuji a udržuji se v kondici, a navíc v průběhu letošního roku, kdy se vytvářely bubliny a lidé se nemohli mísit, tak jsem s týmem trénoval. Pokud by opravdu došlo na to, že bych musel zápas odehrát, tak bych to zvládnul,“ prohlásil Čech pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.