Ostrovy řeší rasismus: Klopp? Kdyby byl černoch, z klubu by ho vyhodili

Jedno pořádně ožehavé téma. John Barnes, bývalý anglický reprezentant původem z Jamajky, neměl problém šlápnout do vosího hnízda. Aktuálně 57letý exzáložník rozvířil debatu o rasismu v anglickém fotbale a nebál se uvést i konkrétní příklady. „Kdyby byl Jürgen Klopp Brit, nebo černoch, z Liverpoolu by ho už vyhodili," míní.

Jeho slova jsou dovětkem kauzy, jež v uplynulém týdnu otřásla ostrovy. Greg Clarke odstoupil z funkce předsedy anglické Fotbalové asociace poté, co spustil vřavu, když označil hráče jiných ras za „barevné“. K tématu se neváhal vyjádřit bývalý záložník John Barnes, který se narodil v Kingstonu na Jamajce, ale reprezentoval Anglii. Podle něj je (nejen) rasismus uvnitř britského fotbalového prostředí všudypřítomný.

Vybral si přitom jeden dost konkrétní případ. Řešil dosavadní angažmá kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa, v klubu přitom sám působil mezi lety 1987-97. Pozadí Premier League zná tedy dokonale, kromě The Reds hrával ještě za Newcastle a Watford. „Za jiných okolností by Kloppa už propustili," otevřel téma pro PlayOJO.

Německý kouč převzal Liverpool v říjnu 2015, premiérovou sezonu dokončil na osmém místě a dokráčel do finále Evropské ligy i EFL Cupu, další rok skončila jeho parta v lize čtvrtá. Období s triumfem v Premier League a Lize mistrů přišlo až následně.

Kdo je John Barnes? Narozen: 7. listopadu 1963 (57 let)

Bývalá pozice: střední záložník, levé křídlo

Kariéra: Watford (1981-87), Liverpool (1987-97), Newcastle (1997-98), Charlton (1998-1999)



Statistiky v Premier League: 201 zápasů, 28 branek + 8 asistencí

Statistiky v FA Cupu: 56 zápasů, 17 branek + 11 asistencí

Statistiky v Lize mistrů: 5 zápasů, 1 branka

Národní tým (Anglie): 75 zápasů, 11 branek + 3 asistence Osobní trofeje: 2x anglický fotbalista roku (1988, 1990)

Týmové trofeje: 2x anglický šampion (1988, 1990), 2x vítěz FA Cupu (1989, 1992), vítěz anglického ligového poháru (1995), 4x vítěz anglického superpoháru (1988, 1989, 1990, 1991)

„Můžete zavádět struktury, ale dokud neupravíte vnímání, nic se na sociálním dogmatu nezmění," uvedl 57letý bývalý záložník. „Třeba Klopp... Jak moc byl úspěšný během prvních dvou let v klubu, když mu na čelo tabulky chybělo 25 bodů? Ale Liverpool věřil, že je tím pravým mužem a podržel ho," pokračoval Barnes dál a záhy se dostal k hlavnímu bodu otevřené diskuze. „Kdyby byl rodilý Angličan, o práci by už přišel."

Proč? Na ostrovech jsou podle něj domácí trenéři diskriminováni a musí se řídit podle přísnějších kritérií. „Týmy z první šestky nemají a nebudou mít bílého anglického trenéra. Můžete mi říct, že Frank Lampard trénuje Chelsea, ale to je dané pouze speciálním poutem s klubem. Jinak by tu práci za jiných okolností nedostal," měl jasno Barnes.

Ale nejde jen o nevíru v um tuzemských trenérů.

„Kdyby byl Klopp černoch, vyhodili by ho už také," řekl s dovětkem, že je britské prostředí specifické. „Není to nic proti manažerům černé pleti, jde o celospolečenský problém. Kolik manažerů – černochů – pracuje ve vyšších funkcích a proč by to ve fotbale mělo být odlišné?" ptal se Barnes sám sebe.

„Dokud nezměníme vnímání společnosti, bude se v ní rasismus pohybovat ve všech prostředích včetně toho fotbalového," přemítal. A statistiky mu dávají za pravdu, v historii Premier League se mihlo jen devět trenérů černé pleti. Číslo poslední dobou navíc nevzrůstá.

Někteří si vysvětlují propastný rozdíl v poměru mezi trenéry počty nástupců do fotbalových akademií. Trénéři tmavší pleti se do nich hlásí jen minoritně a kluby nechtějí angažovat kouče bez titulu. „Je to jen případ, ale kdyby kolem Kloppa panovaly trochu jiné podmínky (pocházel by z ostrovů), ztratil by už dávno práci. Kdyby byl černoch, tak by ho klub taky během úvodních dvou sezon vyhodil. Tak to je," uzavřel Barnes.

