Milionová náplast pro Liverpool. FIFA zaplatí gáži zraněné hvězdy

Virgil van Dijk (vlevo) a Jordan Pickford (vpravo) během inkriminovaného momentu ze zápasu Everton – Liverpool • ČTK/Peter Byrne/Pool via AP

V defenzivní řadě Liverpoolu se objevuje jedna díra za druhou. Ne snad že by „Reds“ dostávali tolik gólů, ale Jürgena Kloppa trápí zranění defenzivních opor, hlavně stoperů. K Virgilu van Dijkovi přibyl i Joe Gomez, který musel také na operaci s kolenem a bude chybět možná i do konce sezony. Malou satisfakcí pro klub může být, že ho nebude muset platit, o to se postará FIFA.