Vydra zůstává, Burnley využilo opci. Nemilé překvapení, říká agent

Burnley i díky trefě Matěje Vydry vyhrálo na hřišti Milwallu a postoupilo do osmifinále ligového poháru • Reuters

AKTUALIZOVÁNO | Reprezentační útočník Matěj Vydra prodloužil smlouvu v Burnley do léta 2022. Autor dvou pohárových gólů v aktuální sezoně podepsal nový kontrakt ve stejný den jako kolega z útoku Jay Rodríguez. Klub využil opci ve Vydrově stávající smlouvě, což příliš netěší jeho agenta Ondreje Chovance.

Odchovanec Jihlavy Vydra přestoupil do Burnley v srpnu 2018 po úspěšném působení ve druholigovém Derby. Ve 47 soutěžních zápasech se trefil šestkrát.

„Je velmi dobré, že jsme se s rodinou mohli usadit, a že víme, že tu zůstáváme další rok,“ cituje Vydru oficiální klubový web. „Za mého působení se klubu daří, hráli jsme v Evropě a jde nám to dobře v lize. Rozumím si se spoluhráči, je tu dobrá parta,“ pochvaluje si 28letý reprezentant svou pátou anglickou štaci.

„Je to nemilé překvapení,“ hodnotí hráčův agent Ondrej Chovanec na twitterovém účtu agentury Chovanec Sport Agency. „Věděli jsme, že Burnley má ve smlouvě opci a to s lepšími podmínkami pro Matěje. Klub ale ví, že dlouhodobě chceme odejít. Matěj potřebuje pravidelně hrát a to se mu v Burnley nedostane. Rozhodnutí uplatnit opci je velmi frustrující.“

Do léta 2022 podepsal smlouvu i další útočník Jay Rodriguez, který prodloužil ve stejný den jako Vydra. Na totožnou dobu se klubu před několika dny upsal i kapitán Ben Mee.