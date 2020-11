Mourinho odmítá šance Spurs na titul: Jsme jen poník! Lampard nevěřil

Prohra v prvním kole, od té doby bodový zisk v každém zápase. A nebýt zkratu v závěru utkání s West Hamem, kdy ztratili vedení 3:0, mohli na tom být fotbalisté Tottenhamu v Premier League bodově ještě lépe.

Po nedělním derby s Chelsea, které skončilo 0:0, jsou ale „Spurs“ dál na čele nejvyšší anglické soutěže. Společně s Liverpoolem a 21 body na kontě. Přestože je odehráno zatím pouze 10 z 38 kol, zdá se, že v souboji o mistrovský titul se v tomto ročníku musí s „kohouty“ počítat.

Jinak to ale vidí jejich trenér José Mourinho. „V závodě nejsme kůň. Jsme jen malý koník, spíše poník,“ srovnal své mužstvo s konkurenty, jimiž jsou momentálně zejména Liverpool a Chelsea.

Právě rivala z Londýna, na jehož lavičce prožil, co se úspěchů týče, nejlepší sezony své dosavadní trenérské kariéry, označil za velkého favorita. „Chelsea je jedním z největších uchazečů o titul, o tom není pochyb. Věřím, že to, že jsou dva body za námi a Liverpoolem pro ně není vůbec žádný problém. Vědí, jak moc silný tým mají, ale také to, že sezona je ještě dlouhá a že Tottenham není kandidátem,“ překvapil Portugalec.

Jeho tvrzení bezprostředně po utkání oponoval Frank Lampard, Mourinhův bývalý svěřenec a v současné době kouč „Blues“. „José to řekl, jak to vidí. Jestliže jsme ale uchazeči my, jsou i oni. Jakýkoliv tým s Harrym Kanem a Sonem je součástí bitvy o titul. Navíc měli na lavičce Balea, úplně chyběl Dele Alli. Takže v týmu mají spoustu kvality,“ upozornil Lampard.

Názorově se rozcházeli i v pohledu na londýnské derby. „Nepamatuji si, že by za mého působení v Chelsea stačil brankáři soupeře jeden větší zákrok, byť skvělý zásah Huga Llorise proti střele z dálky, k nule. Chelsea neriskovala, nezapojovala tolik hráčů do útoku. Nechci tvrdit, že šlo o strach, lepší slovo je zodpovědnost. Chtěli vyhrát, ale nechtěli prohrát. Měli z nás respekt,“ pronesl Mourinho.

„Můj tým není šťastný. To je to nejlepší, co si ze hry vezmu, to je fantastické. Je to úplná změna mentality. Ano, neměli jsme mnoho šancí, souhlasím, ale kolik jich měli oni? To je věc, která mě dělá šťastným. S remízou na Stamford Bridge nejme spokojení,“ zdůraznil.

Lampard byl ale přesvědčený, že lepší byl jeho tým. „Myslím, že jsme ovládli velkou část hry, podařilo se nám vymazat jejich nebezpečné protiútoky. Hráli to, co jsme očekávali, přeci jen známe styl jejich manažera. Nakonec se snažil vyhrát jen jeden tým,“ konstatoval bývalý záložník anglické reprezentace.