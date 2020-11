Papa Bouba Diop (†42) zemřel. Hvězda MS 2002 prohrála boj s nemocí

Ve věku 42 let zemřel bývalý senegalský fotbalista Papa Bouba Diop • Profimedia.cz

Bývalý senegalský fotbalový reprezentant Papa Bouba Diop zemřel po dlouhé nemoci ve věku 42 let. O úmrtí někdejšího záložníka Fulhamu či Portsmouthu, jenž v Premier League odehrál 129 zápasů, informovala Mezinárodní fotbalová federace FIFA na sociálních sítích.

V národním týmu nastoupil Diop k 63 zápasům, zahrál si i na mistrovství světa 2002, kde gólem rozhodl o výhře 1:0 v úvodním zápase s Francií. V dalším duelu ve skupině přispěl dvěma brankami k remíze 3:3 s Uruguayí a Senegalci na šampionátu postoupili do čtvrtfinále. „Jednou hrdina mistrovství světa, navždy hrdina mistrovství světa,“ napsala FIFA.

Kariéru v Evropě začal Diop ve Švýcarsku, v roce 2002 zamířil do Lens. Z Francie po dvou letech přestoupil do Fulhamu, v roce 2007 odešel do Portsmouthu. Klubu pomohl v roce 2008 k vítězství v Anglickém poháru. V Premier League hrál i za West Ham a Birmingham, kariéru ukončil v roce 2013.