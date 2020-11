Děsivá srážka hlavami, Luiz v krvi hrál dál. Jde o život! varuje legenda

Jiménez byl po děsivé srážce okamžitě střídán, Luiz dohrál poločas se zabandážovanou hlavou. Stažen ze hry byl až o přestávce. Arsenal trvá na tom, že jednal podle všech pravidel a protokolů, pohled na zadáka, kterému prosakuje krev přes obvazy, ale nevypadá moc dobře.

„Fotbal se musí probudit. Musí zvážnět. Ne příští rok nebo příští týden, ale hned teď,“ čertil se ve studiu BBC expert a bývalý kanonýr Newcastlu Alan Shearer.

„Trvá to strašně dlouho. Tyhle protokoly jsou zkrátka nepřijatelné. Jestli jimi prošel, jakto, že mohl hrát dál, i když krvácel přes bandáž?“ nechápal autor třiceti reprezentačních branek. „Jde o zdraví hráčů. Starají se o to v kriketu, NFL, ragby... Jde o otázku života a smrti, o ukončení kariér hráčů.“

Ještě hůř než Luiz dopadl Raul Jiménez. Musel střídat okamžitě a podstoupil operaci fraktury lebky. Podle zpráv z klubu se naštěstí cítí dobře.

„Jsme naštvaní a zkalamní z toho, že fotbal stále selhává při ochraně hráčů od otřesů mozků,“ stojí v prohlášení charitativní organizace Headway, která se soustředí právě na poranění hlavy.

Její viceprezident Luke Griggs dodává: „Ve fotbale až příliš často vidíme, že se hráči vrátí na hřišti poté, co podstoupí kontrolu na otřes mozku, a nakonec jsou po pár minutách stejně vystřídáni, když je jasné, že nemůžou pokračovat. To musíme začít urgentně řešit. S poraněními hlavy nemůžete takhle riskovat, nejsou jako svalová zranění, kdy hráče vrátíte do hry a čekáte, jestli to zvládne.“