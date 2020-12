Petr Čech do branky! Chystá se na souboj proti rivalům z Tottenhamu

Petr Čech se zřejmě znovu postaví do brány v soutěžním zápase • Profimedia.cz

Že Petr Čech ukončil kariéru? Ano, ale to mu nebrání zachytat si soutěžní zápas. Po zapsání zpět na soupisku Chelsea si podle po více než roce připíše start v soutěžním utkání, server Athletic s odvoláním na své zdroje píše, že má legendární brankář nastoupit za rezervní tým v derby proti Tottenhamu.

Je zapsaný na soupisce, trénuje s týmem, ale ani v tréninkových zápasech se v hierarchii gólmanů Chelsea nedostal před Kepu Arrizabalagu, Edourda Mendyho ani Wilfreda Caballera. Sám řekl, že je připraven zaskočit v případě nejvyšší nutnosti, teď ale zřejmě dostane příležitost.

„Petr Čech bude v pondělí hrát za rezervní tým Chelsea na stadionu Kingsmeadow proti Tottenhamu,“ píše server Athletic.com s odvoláním na zdroje svého experta na Blues Liama Twomeyho.

Normálně by za „béčko“ chytal talentovaný finský mladík Lucas Bergstrom, jenže ten už o víkendu chytal za dorost a trenéři nechtějí, aby nastoupil ve dvou zápasech během 48 hodin. Možností byl i Chorvat Karlo Ziger, ale ten je součástí bubliny áčka a v pořadí gólmanů má být čtvrtá volba před Čechem.

Šéf rozvoje mládeže Chelsea Neil Bath tak přišel s nápadem povolat do branky záložního týmu 38letého Petra Čecha, který chodí do práce už častěji v obleku a zápasy chytá hlavně v hokeji.

„Věřím, že bych ten zápas zvládnul, jelikož trénuji a udržuji se v kondici, a navíc v průběhu letošního roku, kdy se vytvářely bubliny a lidé se nemohli mísit, tak jsem s týmem trénoval. Pokud by opravdu došlo na to, že bych musel zápas odehrát, tak bych to zvládnul,“ prohlásil v říjnu jeden z nejúspěšnějších fotbalistů české historie.

Zápas mladíků Chelsea doplněných o českého veterána proti nadějím londýnských rivalů z Tottenhamu je naplánovaný na pondělní osmou hodinu večerní. V případě výhry se záložní tým Blues může dostat i na první místo Premier League 2.