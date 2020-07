Premier League | Kepova děsivá čísla v Chelsea. Daleko za Čechem, náhrada bude drahá | iSport.cz

Marný let za jedním ze 47 inkasovaných gólů • reuters

Když klub vysází za hráče nejvíc peněz na dané pozici v historii, čeká se, že přijde ten nejlepší. Jenže v případě Kepy Arrizabalagy to Chelsea evidentně nevyšlo. Španěl uzavírá klubové statistiky v éře mezi elitou, o číslech Petra Čecha se mu může jen zdát a chyby mu vyčítají fanoušci i spoluhráči. A pokud bude chtít Frank Lampard nového gólmana, bude znovu stát pořádný balík.

Stačí maličkost. Vyhrál poslední zápas doma s Wolves a Chelsea bude v příštím ročníku hrát Ligu mistrů. Blues sice jsou v tabulce Premier League těsně pod špicí, ale v bráně to skřípe, vždyť víc gólů dostal i šestnáctý Brighton. A většinu z nich lovil aktuálně nejkritizovanější a zároveň nejdražší gólman soutěže. Kepa Arrizabalaga.

Před dvěma lety za něj Chelsea poslala do Bilbaa 72 milionů liber (asi dvě miliardy korun), jenže špičková kvalita nepřišla. A pětigólový výprask v posledním zápase v Liverpoolu s Kepovým strnulým postojem po zavěšeném přímém kopu Alexandera-Arnolda je jen třešničkou na zkyslém dortu laciných gólů nebo hrubek. Ostrovní statistici spočítali, že Španěl dostal už 8 procent inkasovaných gólů Chelsea v celé historii Premier League (tedy od sezony 1992/1993). Přitom odchytal jen šest procent zápasů, navíc v éře, kdy Londýňané patří mezi elitu.

Čísla mluví proti němu. Historicky vládne gólmanům Petr Čech se 333 zápasy na kontě a skvostným průměrem 0,72 gólu na zápas. A Arrizabalaga? Skoro dvojnásobek. Průměr 1,25 inkasovaného gólů je čtvrtý nejhorší a ještě žalostnější je aktuální sezona. 33 zápasů v bráně, 47 inkasovaných gólů. Průměr 1,42, což je druhý nejhorší výsledek po těžké sezoně Frodeho Godase v polovině devadesátých let.

Sám Španěl kritiku vnímá, narážky na svůj poměr cena/výkon se snaží nepřipouštět. „Přestupové částky mě nijak netrápí. Jsem hodně ambiciózní člověk, jak na hřišti, tak mimo něj. Všechno je o tvrdé práci a já se v Chelsea snažím stát lepším gólmanem i člověkem,“ odráží spekulace.

Jenže jeho pozice není jistá. Na Anfieldu na něj křičeli i jeho vlastní obránci a třeba podle zdrojů ESPN s ním ztrácí trpělivost i Frank Lampard. Nelíbí se mu třeba, že špatně ovládá vzdušný prostor v pokutovém území, to ilustruje třeba 11 inkasovaných gólů z rohových kopů. Nahlas to vyslovil třeba veterán Jamie Carragher: „Chelsea se neposune dál, dokud se Frank Lampard nezbaví Arrizabalagy,“ prohlásil a srovnal to třeba se začátky Jürgena Kloppa v Liverpoolu, který také začal sbírat trofeje až po vypoklonkování kiksujícího Lorise Kariuse.

Lampard má před sebou těžké rozhodování už před zítřejším zápasem. Aby si Chelsea podržela místenku pro Ligu mistrů, musí doma porazil Wolves a buď dostane Španěl další šanci, nebo se do branky postaví 38letý Willy Caballero, podobné dilema manažera čeká i před finále FA Cupu proti Arsenalu.

Argentinský veterán ale není dlouhodobá náhrada, tu mají podle spekulací na Ostrovech i na Pyrenejském poloostrově modří opět vyhlédnutou ve Španělsku: Nejžádanějším brankářským zbožím současnosti je slovinský klenot Atlétika Madrid Jan Oblak. Jenže Atleti mají jasně danou částku, kterou chtějí – 109 milionů liber. Nový rekord by byl na světě. Jenže kromě Chelsea se o Slovince zajímají i v Manchesteru. Náhradou v Atléticu pak nemá být nikdo menší než jednička Barcelony Marc-André ter Stegen.