Souček a spol. doplatí na nové restrikce. Zápasy opět bez diváků

Tomáš Souček se raduje ze vstřelené branky do sítě Manchesteru United • Reuters

Fotbalisté West Hamu oslavují druhou branku do sítě Leedsu • Reuters

Fotbalisté West Hamu oslavují druhou branku do sítě Leedsu • Reuters

Podle nových restrikcí britské vlády, která vstoupí v platnost od středy, budou už pouze čtyřem z dvaceti klubů anglické nejvyšší soutěže dovoleny návštěvy maximálně do dvou tisíc diváků. Jde o Everton a Liverpool na západním pobřeží a Brighton se Southamptonem na jihu. Úřady v Manchesteru usilují o to, aby bylo severozápadní město přeřazeno do druhého stupně a také na utkání City a United se poprvé od března dostali někteří příznivci.

Pouhé dva týdny po částečném návratu diváků na tribuny musí v Londýně své stadiony znovu zavřít Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham a West Ham, kde působí čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že vláda musí rychle zasáhnout poté, co ve Velkém Londýně monitoruje „velmi ostrý, exponenciální růst.“ Podle Hancocka se v některých oblastech každý týden počet nakažených COVIDEM-19 zdvojnásobuje.

Během první jarní vlny koronaviru bylo na ostrovech zrušeno konání sportovních akcí a duely Premier League se dohrávaly až od června do července bez účasti fanoušků. Velká Británie je s více než 64.000 zemřelými s koronavirem jednou z nejvíce zasažených zemí v Evropě.

Uprostřed tohoto týdne se lidé v omezeném počtu dostanou pouze na středeční šlágr anglické ligy mezi druhým Liverpoolem a vedoucím Tottenhamem.